Diez consejos inspiradores y creativos del publicista Pipe Stein para tiempos de cambio

Ante la vorágine de los cambios, Pipe Stein compartió en el comienzo del ciclo de charlas de El País Inspira algunos conceptos que aprendió «para siempre». «El mundo digital no pregunta, interrumpe, no te pregunta para dónde vas: o vas o no vas», arengó el director de Notable Publicidad.

El publicista invitó a crear proyectos, a interactuar con todas las áreas de la organización, a compartir aprendizajes y ponerse en el lugar del otro. «Las industrias no mueren, mueren las empresas. Las industrias siguen y las empresas que leen los cambios avanzan», puntualizó.

Más allá de formatos o plataformas, Stein está convencido de que lo que cambia es la arquitectura, pero el contar historias estará siempre vigente. «La clave es comprender cómo contarlas, sin temor a tomar riesgos. El mundo de las emociones es lo que mueve todo», remarcó.

1. Adaptación

«Aprendimos a cambiar la moquette en pleno vuelo. La capacidad de adaptación pasa a ser el valor primordial para la organización. Si sos crack en lo que hacés, pero no tenés cintura, dejás de serlo».



2. Innovación

«Si no estás incómodo en algún momento, no estás haciendo cambios suficientes. La incomodidad es parte del cambio. Si no estás incómodo, no estás cambiando y si no sos parte de la incomodidad, te estás quedando atrás».



3. Creatividad

«El desafío es encontrar un punto de vista nuevo a algo que todo el mundo ve. La creatividad es la mirada desde un lugar diferente. Las marcas tienen que generar imanes. Antes podíamos interrumpirte, ahora tenés que venir».



4. Proactividad

«Tan complejo como crear es hallar el tiempo para hacerlo. Si esperás que otro gestione tu idea, sos boleta. La gente no tiene tiempo para tu idea, está luchando con la suya».



5. Liderazgo

«Liderar es preguntar, liderar no es mandar, es saber hacer la pregunta exacta».

Pipe Stein disertó en el Teatro del Centro a sala llena. Foto: Darwin Borrelli.

6. Éxito

«Cuando todo está bajo control no estamos frente a un gran éxito. Si el partido no se te va nunca de las manos, no pasó nada. El éxito te desacomoda».



7. Experiencia

«Las respuestas vienen de la data, pero las preguntas vienen de los libros. Los datos no dan la estrategia, la estrategia viene de las preguntas, las preguntas de la experiencia, la experiencia de la trayectoria».



8. Redes sociales

«Las redes no son suficientes para comprender la realidad, son una trampa. Sabemos mucho de los mundos que integramos y nada de los que no integramos. No todo pasa en las redes; hay que salir, encontrar y contar historias».



9. Historias

«Las ideas cambian en su arquitectura, no en su literatura. Se pueden llevar a un nuevo formato las historias de siempre. El tema es cómo vamos a contarlas entendiendo cómo se comporta el público».



10. Futuro

«Hay cambios tremendos, pero las emociones que nos mueven siguen siendo las mismas. Hay que entender que lo que nos mueve sigue siendo lo de siempre; la aplicación del teléfono es un medio. Lo que te mueve es la vida misma, no la tecnología».