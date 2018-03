Las diez avenidas más caras del mundo para instalar una marca

Los nombres de las marcas más elegantes y exclusivas destacan en marquesinas luminosas y sus veredas están repletas de compradores y soñadores que miran vidrieras con diseños suntuosos.

Ese paisaje, que configuran las avenidas más caras del mundo, se observa en América del Norte, Europa y Asia. Algunas míticas como la Quinta Avenida de Nueva York comparten el top 10 con otras menos insertadas en el imaginario popular, como Myeongdong, en Seúl.

El ranking se desprende del reporte «Main Streets Across the World» (Principales calles del mundo), elaborado anualmente por Cushman & Wakefield. El relevamiento toma en cuenta datos de 451 calles de 68 países.

Mientras tanto, en el ranking regional elaborado por la compañía de servicios inmobiliarios Colliers, las dos economías más grandes ?—México y Brasil— lideran la tabla con avenidas en la cosmopolita San Pablo y en la ciudad de México DF; seguidas por Buenos Aires.

La capital de México por su avenida Presidente Masaryk, bautizada en honor a Tomás Masaryk, el primer presidente de Checoslovaquia y hogar de los restaurantes y las tiendas más exclusivas de la ciudad.

Los alquileres en esta calle del DF alcanzan los ?US$ 90 por metro cuadrado al mes (US$ 1.080 el metro cuadrado al año). En tanto, la calle Oscar Freire, en San Pablo, está en segundo lugar con un alquiler promedio de US$ 75 por metro cuadrado al mes.

Buenos Aires ocupó el tercer lugar con dos calles que se pisan los talones: la intersección entre Rivadavia y Acoyte, en Caballito, que destronó por muy poco a la calle Florida, con US$ 64 contra US$ 63 por metro cuadrado al mes.

1 - Quinta Avenida - Nueva York, EE.UU.

Este corredor es «hogar» de edificios míticos neoyorquinos como el Empire State o el Rockefeller Center y de tiendas como Tiffany y Saks Fifth Avenue. Al analizar precios, hacia el Norte, entre las calles 49 y 60, los alquileres rondan los US$ 34.022 por metro cuadrado al año. «Es el alquiler más alto tanto localmente, en Manhattan, como a nivel global. En junio de 2017, los precios no variaron en el año, pero sí aumentaron alrededor del 20% en los últimos cinco años, lo que los lleva a los niveles previos a la crisis financiera global de 2008/2009», señala el informe de Cushman & Wakefield.

2 - Causeway Bay - Hong Kong

De tierras ganadas al mar a la segunda avenida más cara del mundo: Causeway Bay, también romanizada como Tung Lo Wan, es uno de los distritos de compras más grandes de Hong Kong. En su área comercial principal, tiene alquileres que llegan a los US$ 30.889 por metro cuadrado al año. Sin embargo, en esta avenida los arrendamientos se abarataron: de acuerdo con el reporte, lo hicieron en un 6% en junio de 2017 con respecto al mismo mes del año anterior, debido principalmente al descenso de visitantes desde China. El informe añade que los alquileres deberían tocar piso y estabilizarse.

3 - New Bond Street - Londres, Reino Unido

En 1683, Sir Thomas Bond compró una mansión en Piccadilly, en el West End de Londres, conocida como Clarendon House, que después derribó para dar lugar a la calle que luego sería conocida como Old Bond Street hacia el Sur y New Bond Street hacia el Norte.

Con el tiempo, ese tramo se transformó en el tercer corredor comercial más caro del mundo, con un alquiler que llega a costar US$ 19.519 por metro cuadrado al año.

La New Bond Street tuvo suerte: desde junio de 2016 hasta el mismo mes del año siguiente los alquileres de los locales en la calle crecieron casi un 40%.

4. Via Montenapoleone - Milán, Italia

Con un alquiler anual de ?US$ 16.265 por metro cuadrado y un precio estable en 2017 con respecto a 2016, es la cuarta en el ranking y la segunda en Europa. Allí se lucen marcas como Versace, Dolce & Gabbana o Rolex. En sus veredas se puede ver a compradores ricos y no es casualidad: el origen de la avenida está ligado al dinero. En 1783, la institución financiera Monte Camerale di Santa Teresa puso su sede en el lugar. Cerró en 1796 pero reabrió en 1804, cuando Milán era capital de la Italia napoleónica, con el nombre de Montenapoleone, y así bautizó a la avenida.

5 - Champs Elysées - París, Francia

En la mitología griega, los Campos Elíseos eran el lugar sagrado donde las almas de los hombres y mujeres virtuosos y de los héroes disfrutaban de la eternidad después de la muerte. En París, es una avenida de casi 2.000 metros de longitud que remata en el mítico Arco de Triunfo. La avenida tiene alquileres por unos US$ 15.970 al año por metro cuadrado. De acuerdo con el informe, se vio beneficiada por una «recuperación del turismo receptivo en 2017» y podría revalorizarse con la llegada de las Galerías Lafayette, las tiendas departamentales que se espera estén abiertas en octubre de 2018.

6 - Ginza - Tokio, Japón

Ginza tuvo novedades en 2017: abrió el centro comercial Ginza 6, hogar de más de 240 marcas locales e internacionales, la mayoría de ellas de lujo. Situado en el distrito especial de Chuo, es el barrio de la moda de lujo de Tokio. Ahí se ubica por ejemplo la Apple Store o el edificio de Sony. «Los alquileres en Ginza parecen haber alcanzado un pico», aclara el informe. Otro origen ligado al dinero: en 1612 se construyó una casa de moneda en la zona que le dio el nombre a la avenida y al área que la rodea. Ginza significa «lugar de la plata» y quienes la recorren y entran a sus tiendas lo confirman.

7 - Pitt Street Mall - Sidney, Australia

El tramo peatonal de la Calle Pitt es el lugar donde se pueden encontrar la mayoría de las tiendas insignia de las marcas de fast fashion más famosas. Con un alquiler anual de unos US$ 11.352 por metro cuadrado, la avenida comercial marca el ritmo de la capital australiana. «Con un sector del retail maduro y el resurgimiento de la vida urbana, las calles comerciales céntricas tendrán más demanda en el futuro cercano. La extensión del horario de atención en algunas ciudades australianas, y la posibilidad de que eso suceda en Sidney y Melbourne da un impulso adicional», resalta el documento.

8 - Myeongdong - Seúl, Corea del Sur

Con un alquiler anual que en promedio llega a los US$ 10.359 por metro cuadrado, Myeongdong se coloca en el octavo lugar del ránking.

La traducción de su nombre es «túnel brillante» y no es casualidad: se trata de la principal área comercial de la ciudad surcoreana, y muy atractiva para los turistas chinos.

El informe aclara: «A pesar del contexto económico desacelerado actual y el débil crecimiento de los alquileres, los inversores globales continúan ingresando al mercado coreano, que es lugar de prueba para las marcas que buscan expandirse en la región».

9 - Bahnhofstrasse - Zúrich, Suiza

La traducción de Bahnhofstrasse es «calle de la estación», y fue bautizada así porque uno de los extremos de la avenida comienza frente a la Estación Central de Zúrich. Tras 1,4 kilómetros de recorrido, ?termina en el lago de Zúrich. Los alquileres alcanzan los ?US$ 10.012 anuales por metro cuadrado. La apreciación del franco suizo frente al euro puso en aprietos al comercio, dice el informe, pero los «minoristas de lujo continúan pagando un alto precio por las tiendas en la Bahnhofstrasse». En ese marco, las vidrieras con marcas reconocidas completan la vista de la calle atravesada por el tranvía.

10 - Kohlmarkt - Viena, Austria

La décima del ránking tiene un alquiler mucho menor que el resto: unos US$ 5.566 anuales por metro cuadrado por estar en la calle céntrica de Viena que desemboca en la Michaelerplatz o Plaza de San Miguel y tiene vistas al Palacio Imperial de Hofburg. El principal «culpable» de los altos precios es el turismo. En esa calle las marcas de lujo se pelean por abrir tiendas porque la disponibilidad es «muy baja», señala el documento de Cushman & Wakefield. «En el futuro, las mejoras económicas, las reformas impositivas recientes y la inmigración deberían impulsar el consumo», predice el relevamiento.