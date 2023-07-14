Después de haber alertado sobre los "peligros" de la Inteligencia Artificial, Elon Musk lanza su propia compañía

El multimillonario empresario Elon Musk anunció el miércoles la puesta en marcha de xAI, una nueva compañía de inteligencia artificial (IA) cuyo propósito, asegura, será «comprender la verdadera naturaleza del universo».

Según el sitio web de la startup, el proyecto estará liderado por Musk y tiene un equipo de 10 personas que han trabajado en firmas como DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research y Tesla.

La startup tiene previsto organizar hoy una conferencia a través de Twitter en la que los interesados podrán conocer al equipo y hacerles preguntas, al tiempo que está buscando ingenieros e investigadores para unirse a su plantilla, según indica en su sitio web.

Announcing formation of @xAI to understand reality — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2023

De acuerdo a sus impulsores, xAI será una empresa «separada» de la X Corp (la empresa detrás de Twitter), aunque trabajará en «estrecha colaboración» con esa red social, Tesla y otras empresas propiedad de Musk.

Los primeros indicios acerca de la nueva compañía surgieron en abril pasado, cuando se informó que Musk había fundado xAI en Nevada. En ese momento también se reportó que el multimillonario buscó fondos de Tesla y SpaceX para financiar la creación de la startup.

Nueva Alternativa

Musk ha alertado en los últimos meses de los peligros que plantea la IA y en marzo pidió junto a otros empresarios e investigadores del rubro tecnológico la suspensión durante seis meses de los sistemas «más poderosos que GPT-4», el último modelo lanzado por OpenAI.

Sin embargo, en abril ya había adelantado que estaba preparando su propio proyecto de IA como una alternativa a los sistemas desarrollados por Google u OpenAI, aliada de Microsoft, a los que criticaba por estar «siendo entrenados para ser políticamente correctos».

«El peligro de entrenar a la IA para ser ‘woke’ -en otras palabras, para mentir- es mortal», escribió alguna vez en Twitter.

Según dijo entonces en una entrevista con Fox News, su iniciativa busca ser una «tercera opción» y confía en que, aunque «llega tarde» a la carrera, su proyecto «haga más bien que mal».

Musk comentó que estaba trabajando en un proyecto al que bautizó «TruthGPT».

El empresario es cofundador de OpenAI, fue uno de sus primeros inversores y llegó a ser copresidente. No obstante, en 2018 se convirtió en una sociedad limitada (LP, por sus siglas en inglés) y Musk dejó su directiva.

«OpenAI se creó como una empresa sin fines de lucro de fuente abierta (por eso la llamé ‘Open’ AI), para que sirviera como contrapeso a Google, pero ahora se ha convertido en una empresa de fuente cerrada y máxima ganancia controlada efectivamente por Microsoft. No es lo que pretendía en absoluto», apuntó en su cuenta de Twitter.

Desde que la empresa sacó al mercado ChatGPT, Musk ha defendido que sin sus inversiones iniciales OpenAI no existiría, pero también ha criticado en numerosas ocasiones el trabajo hecho por la compañía.