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El País El Empresario

Dejó su carrera en las finanzas para emprender su marca de cosmética y su empresa hoy vale US$ 1.200 millones

Huda Kattan compartía sus consejos de belleza en un canal de YouTube y, con un préstamo de US$ 6.000, se lanzó a emprender Huda Beauty en 2013. Su compañía actualmente factura US$ 200 millones al año.

Diego Ferreira
Diego Ferreira
27/08/2026, 04:00
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Huda Kattan, fuundadora de Huda Beauty.jpeg
Huda Kattan, fuundadora de Huda Beauty.

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