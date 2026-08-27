Dejó su carrera en las finanzas para emprender su marca de cosmética y su empresa hoy vale US$ 1.200 millones
Huda Kattan compartía sus consejos de belleza en un canal de YouTube y, con un préstamo de US$ 6.000, se lanzó a emprender Huda Beauty en 2013. Su compañía actualmente factura US$ 200 millones al año.
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