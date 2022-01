Dejó un trabajo estable, emprendió junto a amigos y ahora la empresa de software crece en EE.UU.

Uruguay vive un gran momento de inversiones y compras de empresas, ¿recibieron ofertas?

Llegan en promedio dos ofertas por semana, pero no estamos interesados. Financieramente estamos bien, en estos años nuestro crecimiento ha sido 100% orgánico. No tenemos inversión ni deudas con bancos. Siempre reinvertimos lo que ganamos y es lo que nos ha ayudado a crecer y bancar malos momentos cuando no nos fue tan bien. Nunca tuvimos que despedir gente cuando la «jugada» lo pedía. Al inicio de la pandemia se nos cayeron un par de proyectos y decidimos bancar, acortar gastos, quedar en cero, pero no despedir.







Además de capital, los inversores aportan expertise y visión, ¿no les atrae esto?



Tuvimos un par de opciones con gente súper interesante, empresas americanas que nos han ofrecido ser parte de un grupo más grande, pero no está en los planes de acá a tres o cuatro años ese paso. A veces, la empresa que llega trae sus parámetros y a nosotros nos gusta lo que somos, algo que valoran nuestros colaboradores y clientes.