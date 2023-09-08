Cuál es la jugada ofensiva de Microsoft para destronar a Sony en el sector de videojuegos

Uno de los videojuegos más esperados en años, Starfield, fue presentado a nivel mundial el miércoles con el bombo publicitario y los estándares de producción de un éxito de taquilla de Hollywood, en una multimillonaria apuesta de Microsoft.

El juego es la respuesta del gigante tecnológico para atraer a los jugadores a su servicio de suscripción Xbox, en un plan que requirió enormes inversiones en este sector que representa unos US$ 200.000 millones a escala planetaria.

Starfield, un juego de roles que abarca todo el universo, es una creación del estudio estadounidense Bethesda, que Microsoft compró en 2020 como parte de un acuerdo por US$ 7.500 millones para fortalecer la posición de su Xbox ante la plataforma rival PlayStation del gigante japonés Sony.

Starfield. Es uno de los videojuegos más esperados en años, y fue presentado a nivel mundial el miércoles.

Microsoft busca ahora adquirir otro estudio, Activision Blizzard, por US$ 75.000 millones, una operación bajo la lupa de los reguladores, que temen una concentración en el sector de los videojuegos.

El entusiasmo por Starfield se apoya en la calificación de 87 sobre 100 en el agregador de reseñas Metacritic, a partir de las primeras reproducciones de los críticos y videos muy positivos de jugadores en YouTube.

Los comentaristas elogian su escala épica, su multitud de historias interactivas, sus fascinantes combates y la forma en que evoca versiones interactivas sucedáneas de las franquicias cinematográficas Star Trek, Star Wars y Blade Runner.

Activision Blizzard

Estos elogios ponen de relieve la creciente fascinación por juegos que se han vuelto cada vez más cinematográficos, con actuaciones más sutiles, narraciones que involucran dilemas morales e historias de gran presupuesto y con evolución de varios años.

Estas características significan que son esencialmente «películas interactivas», afirmó Simon Little, director de Video Games Europe, una organización que representa a los desarrolladores de juegos europeos.

Entre los títulos de este año que cuentan con esas mismas cualidades se destaca Hogwarts Legacy, desarrollado por Avalanche Software, propiedad de Warner Bros. y que se apoya en el universo de Harry Potter.

Otro es Baldur’s Gate 3, un juego de roles creado por Larian Studios, con sede en Bélgica, que alcanzó un puntaje de 96 en Metacritic después de su lanzamiento el mes pasado para PC. Su versión para PlayStation salió a la venta el miércoles, el mismo día que se lanzó Starfield para Xbox.

Entretenimiento

Mientras que Hogwarts Legacy superó los US$ 1.000 millones en ventas a los pocos meses de su lanzamiento, Microsoft pretende que Starfield sea el anzuelo para «atar» a los jugadores a la plataforma Xbox.

El juego estará disponible mediante el servicio de suscripción a la biblioteca de juegos de Xbox Game Pass, que cuesta US$ 11 al mes, sustancialmente menos que el precio de US$ 70 para comprar la versión básica.

La estrategia es mantener a los jugadores pagando mensualmente por juegos en línea como Starfield, a los que se les pueden agregar constantemente nuevas historias durante años o décadas.

«A diferencia de un libro o una película, que después que se acaba de escribir llega a su fin, un gran juego en línea desde el punto de vista del desarrollo nunca está realmente terminado», aseguró Little.

«Se están mejorando constantemente, se modifican y son ampliados, sólo para mantener a los jugadores involucrados e interesados, para que puedan jugar y disfrutar el juego», explicó.

El estudio Bethesda, por ejemplo, desarrolló hace 12 años el juego de aventuras de espada y brujería Skyrim, parte de la franquicia Elder Scrolls, que es aún enormemente popular.

«Si uno analiza nuestros números de jugadores en Skyrim y cuántos millones de personas lo jugaron, te das cuenta de que este no es un juego que se mide en horas», dijo el mes pasado Peter Hines, vicepresidente de Bethesda, durante la feria de videojuegos Gamescom.

Bethesda espera que Starfield -que cuenta con 1.000 planetas para explorar- se utilice durante las próximas décadas a medida que se le agreguen nuevas narrativas, ampliando la historia actual, que ya lleva más de 100 horas en completarse.