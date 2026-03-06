Cristalinas, nace un nuevo ícono residencial frente al lago y rodeado de naturaleza

Cristalinas es un nuevo desarrollo residencial de dos torres —Amatista y Ágata— en el corazón de los lagos de Carrasco. Sobre Avenida de las Américas y Almafuerte, en el último gran predio disponible frente al lago entre Parque Miramar y Carrasco, se levanta un proyecto especialmente pensado para disfrutar con vistas abiertas, amenities de primer nivel y una vida cotidiana con todo a mano, en un entorno natural único y con una excelente conectividad, por estar próximo al Aeropuerto Internacional de Carrasco y la avenida Arocena, acceso rápido al centro de Montevideo y con cercanía a colegios, comercios y servicios.

Cristalinas nace en un entorno natural en plena consolidación, proponiendo una forma de vivir conectada con la naturaleza, el bienestar y la calidad en cada detalle.

Con más de 20 años de trayectoria y más de 2.000 apartamentos entregados, la arquitectura del complejo, compuesta por las torres Ágata y Amatista, piedras preciosas insignia de Uruguay, ha sido diseñada bajo una filosofía que lleva de la mano la construcción de alta gama y una disposición que desafía el paisaje urbano y suburbano convencional para priorizar el bienestar humano con propuestas de convivencia que son ya distintivas de su forma de elaborar proyectos.

El desarrollo privilegia la luz natural, visuales abiertas y una relación directa entre interior y exterior. Las torres se apoyan sobre un basamento activo de servicios y amenities, generando una experiencia de alto nivel.

Gonzalo Pittaluga, Sebastián Sánchez, Fabián Kopel. Foto: Ignacio Sánchez.

Las torres Amatista y Ágata de 20 pisos, ofrecen una amplia variedad de tipologías, desde unidades funcionales hasta residencias familiares de 1 a 4 dormitorios con terrazas. En marzo comenzó la construcción de Amatista, que será inaugurada luego de 30 meses de obras como resultado de una inversión de US$ 30 millones, en un predio de 9500 metros cuadrados

«El inicio de las obras de la segunda torre va de la mano del ritmo de comercialización del desarrollo, que en su conjunto significará una inversión total de US$ 60 millones», explicó Sebastián Sánchez, director de Kopel Sánchez.

La torre Amatista alcanzó una preventasuperior al 30%, lo cual refleja la aceptación de los inversores, destacó el director de Kopel Sánchez.

En Torres Cristalinas, las áreas compartidas son parte central de la experiencia de vivir. La innovación es el eje central de la propuesta, especialmente en lo que respecta a sus amenities y servicios, los cuales han sido pensados como una «experiencia de vida a medida» que evoluciona junto a las necesidades de la sociedad contemporánea.

AMENITIES

El desarrollo reúne una propuesta integral para el relax, entrenar, trabajar y compartir, sin salir de casa: piscinas interior y exterior, spa, gimnasio, yoga, cine, cowork, barbacoas, playroom junto a un espacio infantil y áreas verdes.. También incorporará un lavadero de vehículos de última generación y expresará el compromiso con la cultura pet-friendly a través del beauty pet, un sector dedicado exclusivamente al cuidado y la higiene de las mascotas.

Para jerarquizar aún más la arquitectura del proyecto, las torres estarán unidas por una estructura que se proyecta como un pórtico que oficiará de acceso principal, integrando así el diseño arquitectónico con la identidad visual de las torres.

«Cristalinas es un proyecto aspiracional, con oportunidades para acceder a una vivienda para vivir o invertir para lograr una renta, con un competitivo valor del metro cuadrado», apuntó Sánchez.

Precio: desde 162.000 dólares. Más información en el sitio web cristalinas.uy.