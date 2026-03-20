Cripto como garantía: la nueva frontera del crédito

La volatilidad, la incertidumbre regulatoria y el escepticismo generalizado parecían obstáculos insuperables para las operaciones con criptomonedas. Hoy, en múltiples jurisdicciones, representan uno de los segmentos de mayor crecimiento en el mercado crediticio.

Los préstamos con garantía de criptoactivos funcionan bajo una lógica sencilla: el deudor deposita sus activos digitales en custodia y recibe a cambio liquidez en moneda fiduciaria o stablecoins, sin necesidad de vender su posición.

Para quienes apuestan al largo plazo en cripto, esto resuelve un dilema histórico: acceder a capital sin renunciar a la potencial apreciación de sus tenencias.

El mercado ya cuenta con actores consolidados que ofrecen estos servicios. Plataformas como Nexo, Ledn y SALT Lending permiten a usuarios depositar bitcoin o ether y obtener líneas de crédito en dólares o stablecoins, con ratios de colateralización que típicamente oscilan entre el cincuenta y el setenta por ciento del valor de los activos depositados. En el ámbito de las finanzas descentralizadas, protocolos como Aave y Compound automatizan completamente el proceso mediante contratos inteligentes, permitiendo liquidaciones instantáneas cuando el colateral cae por debajo de ciertos umbrales.

El colapso de Celsius y los problemas de BlockFi en años recientes evidenciaron los riesgos de modelos mal gestionados, pero también aceleraron la profesionalización del sector. Las plataformas sobrevivientes han reforzado sus prácticas de custodia, transparencia en reservas y gestión de riesgo, respondiendo a una demanda que no ha dejado de crecer.

EL CASO URUGUAYO

Para las instituciones financieras tradicionales, Uruguay presenta un obstáculo regulatorio concreto. La normativa del Banco Central del Uruguay (BCU) no contempla a los criptoactivos como garantías computables. Esto significa que, bajo el régimen prudencial vigente, un banco que otorgue un préstamo respaldado por cripto no podría utilizar dicho colateral para reducir las previsiones por riesgo crediticio.

En términos prácticos, la entidad debería constituir una previsión equivalente como si el préstamo careciera de garantía alguna. El costo de capital asociado a provisionar la totalidad del crédito elimina cualquier margen de rentabilidad razonable, volviendo al producto financieramente inviable para la banca tradicional. Es de esperar una pronta actualización de la normativa que permita incluir estos activos como computables, en las condiciones apropiadas.

Distinto es el caso de entidades que no revisten la forma de institución financiera tradicional. Estas podrían operar préstamos garantizados con cripto sin enfrentar las exigencias de previsiones bancarias. Sin embargo, dependiendo del umbral de cantidad de créditos que otorguen, su actividad podría activar la obligación de obtener una licencia de entidad otorgante de crédito ante el BCU, con los requisitos regulatorios que ello conlleva.

El espacio para innovar existe, pero navegar el marco normativo uruguayo requiere un análisis cuidadoso de los umbrales y categorías aplicables.

Los desafíos persisten: la valoración en tiempo real, los mecanismos de liquidación ante llamadas de margen y la custodia segura requieren infraestructura sofisticada y marcos legales que acompañen la innovación. Sin embargo, la dirección es inequívoca. El colateral cripto llegó para quedarse, y quienes comprendan su mecánica estarán mejor posicionados en el sistema financiero que emerge.