Crece el interés de argentinos en Uruguay: "termómetro" de seis CEO que ya son residentes

Nacido en Buenos Aires, emigró a Uruguay en enero de 2013 para ser CEO de Farmashop y luego de Pagnifique, en ambos casos de la mano del fondo Linzor Capital. Su familia quedó en Buenos Aires, así que viaja a verla casi todos los fines de semana. Percibe el clima económico «igual que siempre»: «Empecé a trabajar en 1984 con la hiperinflación de Alfonsín, cobraba en efectivo en pesos en un sobre todas las semanas. Después vino Menem, Duhalde, De la Rúa... No cambió nada», dice quien recibe consultas de conocidos para venir a Uruguay «permanentemente». «Habían aflojado en la época de Macri y ahora volvieron». «Es gente con hijos chicos o que no los tiene y está evaluando qué hacer», explica. Algunos incluso indagan en cuánto cuesta hacer los trámites de residencia. Lundahl remarca que una gran ventaja de Uruguay es la cercanía: «estás a una hora avión, dos de barco o seis de auto; podés ir a un cumpleaños familiar».



A raíz del triunfo de la oposición en las elecciones en Uruguay, el ejecutivo percibió «muy buenas expectativas de inversores». Al averiguar, ponen atención a la «seguridad jurídica»; «si compran un departamento o un local a la calle y lo alquilan no quieren tener problemas para que les paguen», graficó.



Lundahl no anticipa una ola migratora de argentinos: «van a esperar a ver cómo son las cosas, no conozco a nadie que se haya venido ya». Aun así, cree que quizás sí pueda haber mayor interés en tramitar residencias fiscales en Uruguay.