«La creatividad y la innovación jamás serán commodity»

¿Qué resultados obtuvo en México, que lo catapultaron como CEO de Dentsu Aegis Network Latinoamérica?

En realidad, lo que venimos haciendo en México desde 2015 es la implementación de la estratégia global de Dentsu Aegis Network en ese mercado. Los resultados han sido notables, con promedio anual de crecimiento de ingresos desde 2015 de 24% y mejora dramática de nuestras utilidades en ese tiempo.



La propuesta de Dentsu Aegis Network es ofrecer soluciones de marca que ayuden a nuestros clientes a adquirir, crecer y retener a sus consumidores. Lo logramos ensemblando un eco-sistema de agencias especialistas en todas las disciplinas relevantes para impactar al consumidor a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo especialistas en creatividad y contenido (Dentsu y McGarryBowen), medios (Carat, Vizeum, Dentsux), performance (iProspect), experiencias y transacciones apalancando creatividad y tecnologia digital (Isobar). Seguimos con la expansión, inclusive con dos nuevas adquisiones. La combinacion de todas estas agencias ha sido una turbina de negocios y de casos de éxito.



¿Qué expectativas tiene ahora como CEO para seguir creciendo en la región?

En realidad lo bonito del reto es que se trata de pura construcción de negocio, con un modelo que es sumamente relevante para las necesidades de las marcas en el contexto de la economía digital en que vivimos. En 2019 planeamos crecer nuestros ingresos regionales en casi 30%, considerando crecimiento orgánico y vía fusiones y adquisiciones.



¿Cómo define el momento que vive hoy el sector ante la revisión constante del plan de negocios de los grupos publicitarios?

Ya no es suficiente definirnos como «publicitas». En realidad la tecnología y el acceso a data en tiempo real nos permite verdaderamente ser motores de crecimiento medible para los negocios de nuestros clientes, ofreciendo soluciones que van mucho mas allá que apenas con contenido y medios. En Dentsu Aegis Network nos vemos como growth partners, más que «publicistas», aunque las disciplinas tradicionales de la publicidad siguen siendo componentes críticos de nuestra oferta.



¿Cómo se construye confianza desde las marcas?

Hoy la confianza en la marca no viene de lo que una marca dice, sino de lo que hace en la sociedad. La admiración se conquista a través de acciones y de experiencias impactantes y relevantes en la vida de la gente.



¿Las agencias boutique son viables a largo plazo?

La gran idea siempre será el elemento diferencial de una marca y hoy los anunciantes están mucho mas dispuestos a buscar las ideas de donde vengan. Vivimos una era donde las boutiques están más fuertes que nunca, pues tienen el talento para generar grandes ideas con agilidad y sin el costo implícito en grandes estructuras.



¿La creatividad y el talento se han constituido en un commodity para las empresas anunciantes?

La creatividad y la innovación por definición jamás serán commodity. En mi opinión, la gran oportunidad de las agencias hoy está en lo que nosotros estamos enfocando: ir más allá del contenido y aportar en la conversion del «interés» por la marca a la «acción», o consumo, y luego en la fidelización, o repetición del consumo… cosa que históricamente nunca estuvo al alcance de las agencias.



¿Cómo observa el desempeño de la filial en Uruguay?

En Uruguay operamos a través de las agencias de medios Carat, Vizeum, Dentsu X y DeepBlue, la de marketing digital iProspect y la creativa Suárez&Clavera. Nuestra operación en Uruguay tiene un excelente desempeño y es un claro ejemplo de éxito de nuestro modelo de trabajo global.Los niveles de calidad de servicio son muy altos. Incluso Carat Uruguay se destacó obteniendo las más altas calificaciones en las encuestas de satisfacción globales de General Motors y Adidas, algo que nos pone muy felices y demuestra que no importa el tamaño de la operación, sino el talento y las ganas de superación que tenga el equipo.