Cosmopolitan, un edificio que combina viviendas y alquileres temporarios

El edificio Cosmopolitan combina apartamentos, servicios y espacios propios de la hotelería. Además innova con la incorporación de Aladín como plataforma de gestión de alquileres temporarios, que acompaña al propietario en la comercialización y operación de su unidad para obtener una renta.

Ubicado frente a la rambla, en la esquina de Luis Piera y Jackson, Cosmopolitan reúne la vivienda residencial con la hotelería, permitiendo que cada unidad funcione como hogar permanente, espacio de trabajo o alquiler temporario. «Se propone un modelo híbrido entre ambas modalidades», sostuvo Fabián Kopel, socio director y fundador de Kopel Sánchez, para agregar que el hall de acceso, de doble altura, fue diseñado para reforzar la estética hotelera del proyecto.

Con 209 unidades, de las cuales 110 se inauguran en una primera etapa, el desarrollo cuenta con estudios, apartamentos de uno y dos dormitorios y unidades de mayores dimensiones, pensados para perfiles diversos, desde estudiantes y profesionales hasta familias e inversores.

A su vez, el edificio dispone de piscina in-out, dos saunas, duchas, sala de masajes y gimnasio. También cuenta con cowork y salas de reuniones que podrán ser reservadas por los residentes. Cosmopolitan está coronado con una barbacoa destinada a los residentes y otra integrada a un rooftop bar que funcionará como espacio para eventos y estará abierto al público.

«Detrás de cada proyecto hay mucho más que arquitectura: hay trabajo, esfuerzo, pasión, familias y personas que acompañan el camino», destacó Sebastián Sánchez, socio director y fundador de Kopel Sánchez.