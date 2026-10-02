Conatel celebra 90 años acompañando las transformaciones digitales en el país

En octubre, la empresa uruguaya Conatel, integradora de infraestructura tecnológica de misión crítica y de soluciones para la industria, cumple 90 años de operaciones ininterrumpidas. Fundada en el año 1936, la compañía ha transformado sucesivamente su negocio, jugando un papel clave en los grandes cambios tecnológicos que atravesó el país, como la telefonía fija y celular, las redes de datos, la generación de energía renovable, la ciberseguridad, la nube y, más recientemente, la inteligencia artificial (IA).

Nació fabricando centrales telefónicas y más tarde sumó la manufactura de materiales eléctricos, una actividad que se escindió de la empresa tiempo atrás, con lo que pasó a consolidarse en dos divisiones de negocio: una abocada a la infraestructura de tecnologías de la información y otra a soluciones para la industria.

A lo largo de su historia, Conatel ha incorporado al mercado uruguayo las tecnologías más relevantes de los principales fabricantes del mundo, implementándolas en las organizaciones y ocupándose de que sigan funcionando a través de sus servicios de soporte y operación. La empresa emplea a 89 personas en el país, y un porcentaje importante de ellas son técnicos e ingenieros certificados. Los colaboradores trabajan en una cultura organizacional destacada por la certificación Great Place to Work.

VANGUARDIA

Conatel es uno de los canales por los que la infraestructura tecnológica llega a la economía uruguaya, y se encuentra detrás de procesos esenciales en bancos, empresas estatales, puertos, aeropuertos, industrias con procesos productivos, agro y salud, entre otros sectores de actividad.

“Durante estos 90 años decidimos apostar por la evolución permanente, identificando qué tecnologías serían necesarias para que las organizaciones fueran más productivas y anticipándonos a la demanda. Ese camino llevó a Conatel a acompañar cada uno de los grandes cambios tecnológicos del país, desde la telefonía y las redes de datos hasta la ciberseguridad, la nube y, actualmente, la inteligencia artificial”, expresó Ismael Almandos, gerente general de Conatel.

El equipo de colaboradores de Conatel en Uruguay.

La empresa “ha identificado con éxito en cada etapa qué se necesitaba para que las organizaciones fueran más productivas, trayendo las tecnologías al país antes de que se generara una demanda masiva, contemplando también las necesidades específicas de cada cliente en el proceso de implementación”, agregó.

Más que incorporar tecnología por sí misma, según explicó Almandos, es objetivo de la compañía entender en detalle qué necesita cada organización, qué soluciones pueden mejorar su productividad y en qué momento tiene sentido adoptarlas para potenciar la productividad.

En la actualidad, cuenta con más de 1.000 clientes y alrededor de 500 contratos activos de soporte y de operación de infraestructura.

La empresa trabaja con el respaldo de 32 alianzas vigentes con marcas líderes a nivel mundial, a la vez que cumple con estándares internacionales de gestión de la calidad y de satisfacción de sus clientes, con las certificaciones ISO 9001 e ISO 10002.

Su reciente incorporación de infraestructura para IA se da a través de Conatel DigitalHUB, que desarrolla conocimiento e integra fábricas locales de tokens, con cómputo acelerado, redes de alta capacidad, almacenamiento de datos no estructurados y capas de seguridad y control. De esta forma, protege la información más sensible de las organizaciones, operando a un costo previsible.

EXPANSIÓN

La evolución de la empresa también implicó un plan de expansión de su operativa, con el desembarco en Paraguay siete años atrás, donde ofrece la misma propuesta de valor de soluciones.

“Estamos muy contentos de celebrar estas nueve décadas compartidas con clientes, partners, aliados estratégicos, referentes empresariales y colaboradores, con la mirada puesta en seguir identificando, incorporando y poniendo a disposición de las organizaciones las próximas tecnologías relevantes para potenciar su productividad”, concluyó el gerente general de Conatel.