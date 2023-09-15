Con la venta del "unicornio" Pismo las fintech brasileñas consolidan su dominio en América Latina

Cuando las hermanas brasileñas Daniela y Juliana Binatti dejaron sus empleos para lanzar una nueva empresa de tecnología financiera, su entorno las consideró un par de aventureras alocadas. Pero tiempo después, crearon una startup que el gigante Visa adquirió este año por US$ 1.000 millones.

El de Pismo, como llamaron a la compañía creada en 2016, es el último caso de éxito de una compañía brasileña de fintech, el sector que más capital de riesgo capta en el país y en América Latina.

Con más de 450 empleados y cinco oficinas en el mundo -Brasil, Reino Unido, EE.UU., Singapur e India-, Pismo fue adquirida por Visa en junio pasado, en una de las mayores operaciones en la historia del mercado de tecnología local.

Así, Brasil amplió sus unicornios, como se conoce a las startups valoradas en más de US$ 1.000 millones, hasta 21 de un total de 38 firmas latinas.

«Muchos nos trataron de locos» y hubo que «romper prejuicios para instalar una tecnología brasileña a nivel internacional, pero estábamos convencidos» de su éxito, recordó Daniela, cofundadora y directora de tecnología (CTO) de Pismo.

Su plataforma permitirá a Visa atender clientes «independientemente de geografías o monedas», ya que por estar basadas en la nube sus herramientas tecnológicas para crear productos bancarios o de pago son accesibles desde cualquier lugar, indicó Ricardo Josua, CEO de Pismo.

La fintech brasileña Pismo cerró un acuerdo millonario con Visa.

Otras fintech brasileñas demostraron ya su potencial, como Nubank, uno de los principales bancos digitales del mundo, que cotiza en Wall Street y tiene casi 84 millones de clientes; o el similar Neon, que el año pasado recibió US$ 300 millones del español BBVA.

Ecosistema atractivo Pismo y sus antecesoras «demuestran que Brasil es el ecosistema más maduro de la región» para la creación de empresas de tecnología financiera, dijo Diego Herrera, especialista de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Brasil, y en particular sus fintech, atrajo 40% de los casi US$ 8.000 millones de capital de riesgo que recibió América Latina en 2022, según la asociación para la inversión de capital privado en Latinoamérica (Lavca).

Esto se debe principalmente «al tamaño del mercado» brasileño, donde 84% de la población adulta en un país de 203 millones de habitantes está bancarizada, destacó Eduardo Fuentes, jefe de investigación de la plataforma de innovación Distrito.

Brasil es el ecosistema más maduro de la región

Obedece también a que pocos bancos controlan ese gran mercado, lo que genera «múltiples problemas que los emprendedores intentan resolver», añadió, citando por ejemplo los altos costos.

Además, «Brasil atrae a inversores internacionales con talentos y un ambiente favorable a la innovación», afirmó Fuentes, destacando facilidades como plataformas de financiamiento colectivo, instituciones de pagos y el PIX, un revolucionario sistema de micropagos electrónicos instantáneos.

Por ello, según comentó Herrera, Brasil «continúa siendo el país más atractivo de la región captando inversiones», pese a que el flujo de fondos ha disminuido desde el récord de la pandemia, debido a la desaceleración económica global y a tasas de interés más altas.

Actualmente, existen 869 fintech en Brasil, el octavo país del mundo en cantidad, según una clasificación de la plataforma Finnovating.

La mayoría brindan crédito, medios de pago y gestión financiera, dijo Mariana Bonora, directora de ABFintechs. «Muchas oportunidades surgen en nichos desatendidos» por la banca tradicional, como poblaciones vulnerables o emprendedores, añadió.

Uno de esos nichos abordó el banco digital Cora, señalado como potencial unicornio. «Atendemos a las pequeñas y medianas empresas, más de 90% de los negocios en el país, con menores costos y burocracia», explicó Igor Senra, cofundador de Cora.

El banco paulista, que se benefició del flujo «pandémico» con US$ 116 millones de fondos internacionales, ya tiene 400 empleados y 1 millón de clientes.

Hacia adelante, Brasil aspira a consolidar su ecosistema fintech, gracias especialmente al sistema de open finance que promueve el Banco Central y que facilitará el intercambio de datos entre instituciones, según Herrera.

Igualmente, evaluó, la regulación de criptoactivos y la implementación del real -la moneda brasileña- digital, impulsarán la innovación