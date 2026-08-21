Con inversión de US$ 1 millón, construyen un innovador lavadero de autos con capacidad para 60 vehículos por hora

Entrar por un túnel con el auto y en pocos minutos salir del otro lado con el vehículo lavado y sin esperas. Esta es la propuesta de el Car Wash, un proyecto que busca revolucionar el modelo de lavaderos de autos en el país.

La iniciativa requerirá una inversión de US$ 1 millón y estará ubicada en Avenida Bolivia y Saldún de Rodríguez, detrás de Portones Shopping, en Carrasco, en un espacio de 3.000 metros cuadrados (m2).

La inversión proviene de capitales uruguayos y, según Robert Rocha, representante de la empresa, se trata de «un nuevo concepto de lavado de vehículos basado en un túnel de 40 metros de longitud, con un sistema de última generación, que combina tecnología, rapidez, sustentabilidad y una experiencia diferente para el cliente».

Según destacó, la tecnología que importan desde Estados Unidos le brinda al túnel una capacidad para lavar hasta 60 autos por hora, lo que permite que el cliente pueda tener su vehículo limpio en pocos minutos, sin tener que dejarlo durante horas en un lavadero y continuar con su día. También contará con una cabina para el lavado de motos y bicicletas.

Otro detalle que mencionó el empresario es el impacto ambiental positivo asociado al sistema, ya que está diseñado bajo un concepto de sustentabilidad que permite reciclar un 90% del agua utilizada en el proceso de lavado, reduciendo significativamente su consumo.

El lavadero abrirá en los primeros días de setiembre y la idea de crearlo surgió luego de ver que se trataba de una tendencia desarrollada en otros países.

Sustentable. El Car Wash está diseñado bajo un concepto de sustentabilidad que permite reciclar un 90% del agua utilizada en el proceso de lavado. Imagen. Gentileza El Car Wash

«Nos pareció que existía una oportunidad para traer ese concepto a nuestro mercado, adaptándolo a las necesidades y hábitos del consumidor local. A partir de ahí comenzamos a investigar diferentes tecnologías, modelos de negocio y experiencias internacionales hasta desarrollar nuestra propia propuesta. La investigación nos llevó a entender que el verdadero potencial estaba no solamente en la tecnología de lavado, sino en crear una experiencia completa alrededor del servicio», comentó Rocha.

Esto implica varios factores, como la velocidad del servicio, la tecnología, la capacidad del túnel y, especialmente, el sistema de membresías, algunos de los pilares del proyecto.

Membresías y más

Para Rocha, el sistema de membresías Miembros Fundadores, que se lanzará al momento de la apertura, será otro de los grandes diferenciales del servicio. Con este formato se buscará «cambiar la manera tradicional de pensar el lavado del auto», dijo Rocha. «En lugar de esperar a que el auto esté sucio para llevarlo a lavar, proponemos que mantenerlo limpio sea parte de la rutina. Deja de ser una compra ocasional para convertirse en un servicio habitual, pensado para acompañar el ritmo de vida actual».

Además, quienes se sumen como miembros tendrán acceso sin costo al servicio de aspirado y lavado de alfombras.

Con este tipo de iniciativa, si bien la empresa apunta a captar un público amplio, busca llegar a quienes utilizan su auto diariamente y valoran su tiempo, así como a aquellos usuarios acostumbrados a soluciones rápidas, prácticas y tecnológicas, pero, sobre todo, «que aprecian las experiencias de marca diferentes». Rocha aclaró que este concepto abarca tanto al cliente que necesita lavar su auto de manera puntual como a quienes quieren incorporar el cuidado y mantenimiento del vehículo a su rutina a través de una membresía.

«Al final, lo que buscamos es construir una marca y una experiencia que rompa con el concepto tradicional de lavadero de autos», remarcó.

Asimismo, Rocha adelantó que el proyecto fue concebido con una visión de crecimiento y expansión, por lo que este será el primero de varios puntos que abrirán. «Una de las ventajas de la membresía es que se podrá utilizar en las diferentes locaciones de el Car Wash».