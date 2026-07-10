Coland, nuevo parque logístico en Canelones acapara inversión de US$ 3 millones y apunta a pymes

Con una inversión de US$ 3 millones, se construye Coland, un nuevo parque logístico en Canelones. El desarrollo que ocupa unos 70.000 metros cuadrados (m2), dividido en 32 lotes, está ubicado en el kilómetro 25.500 de Ruta 101.

Detrás del proyecto está DLogica, empresa dirigida por Santiago Oitaben -creador de las inmobiliarias Álamo (logística) y Pointer (urbana)- y el español José Pombo, responsables también de Roma 101, parque logístico lindero a Coland que lograron vender en su totalidad.

Según recordó Oitaben, el proyecto nació en 2016, cuando adquirieron el terreno con la visión a futuro en un mercado que «todavía no estaba maduro». En 2025, con la Ruta 101 ya consolidada como corredor logístico, decidieron retomar la iniciativa y comenzar la construcción de infraestructura.

De los US$ 3 millones que demandará el parque, cerca de US$ 2 millones se invertirán en infraestructura y servicios. «Cuenta con 700 metros de calles de hormigón, un cerco perimetral de 1.100 metros lineales, una laguna para pluviales y un sistema eléctrico que requirió unos US$ 400.000 porque incluye una subestación propia. El resto corresponde al valor de la tierra, que fue adquirida a un precio muy bajo porque en esa época no se confiaba en la zona», detalló.

En materia de construcción, del total del predio solo el 60% (40.000 m2) se destina a lotes vendibles. A su vez, cada uno de ellos permite una ocupación de suelo de hasta 50%. Los terrenos parten de los 1.000 m2 y llegan hasta los 2.600 m2, con precios que oscilan entre US$ 140 y US$ 170 el m2.

Santiago Oitaben. Responsable de DLogica, la empresa detrás del desarrollo de Coland. Marcos MIlan

Por las características del proyecto, el plan es captar principalmente a pymes, señaló Oitaben. De hecho, Coland ya consiguió sus primeros clientes con ese perfil.

«Están confirmadas una empresa de bebidas, otra de suplementos nutricionales y una de cargadores eléctricos. Además, estamos avanzados con una mueblería, una firma de insumos de laboratorio y una distribuidora de alimentos», comentó. «Siempre aposté por las pymes porque son empresas luchadoras que buscan salir de Montevideo, no saben a dónde ir y acá les resolvemos el problema».

En obra

Con la infraestructura casi lista -solo resta la conexión eléctrica- y la aprobación municipal lograda, el parque está pronto para que los clientes comiencen sus obras.

Según explicó Oitaben, el complejo estará plenamente operativo hacia fin de año y agregó que la construcción de cada depósito demanda unos seis meses. «Nosotros no construimos, cada empresa lo hace con el equipo que elija de acuerdo a un reglamento interno de arquitectura pensado para mantener cierta armonía», indicó.

Hoy, varias empresas están levantando sus depósitos en paralelo a las obras de infraestructura del parque, por lo que estarían operativas hacia fin de año, dijo Oitaben.

De los 32 lotes, DLogica conservará cuatro donde construirá espacios para alquilar. «Por ejemplo, en el de la entrada haremos un edificio de oficinas de dos plantas como espacio de coworking para las empresas del parque, de forma que no tengan que construir oficinas propias solo para recibir a un par de proveedores al año», indicó.

DLogica proyecta que, una vez en pleno funcionamiento, Coland generará cerca de 300 empleos.