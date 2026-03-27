BMW transforma la experiencia de compra y crece en Uruguay con una inversión de US$ 10 millones

La mexicana Maru Escobedo asumió el 1° de marzo como presidenta y CEO de BMW Group para América Latina, tras más de 25 años en la compañía y un profundo conocimiento del mercado. De reciente visita a Uruguay, donde la marca vende unas 500 unidades al año, afirmó que se trata de una plaza tan importante como cualquier otra. «No podemos, por ser un mercado más pequeño, no darles experiencia. Nuestros clientes aquí tienen acceso a viajar a otras partes del mundo y se merecen el nivel que existe en Alemania o en cualquier otro mercado», explicó a El Empresario.

Esa visión se traduce en la inversión de US$10 millones en su nueva casa recién inaugurada en Montevideo, bajo el nuevo concepto global del grupo Retail Next, que integra en un mismo espacio sus tres marcas: BMW, MINI y BMW Motorrad. El local no escatima en confort e incluye una cafetería, sillones, coworking y hasta un parrillero.

«No es una concesionaria con decoración adicional: es una apuesta por redefinir qué hace la gente cuando va a ver un auto. Hoy vas a cualquier otra concesionaria y es nada más que ‘vení, mirá el auto, andate’. Aquí lo que queremos es que vengan, se sientan en casa, tomen un café y se queden a trabajar mientras esperan a que terminen el service o inviten a sus amigos», definió.

La propuesta incluso va más allá. Los clientes pueden «armar el auto a medida», eligiendo color de tapizado, accesorios, acabados, o visitar la tienda de accesorios para motos.

Al referirse al desempeño comercial, Escobedo destacó que las ventas crecen año tras año tanto en Montevideo como en Punta del Este, mientras el interior del país empieza a aparecer en el radar. En Uruguay, el BMW X3 fue el modelo más vendido, y el país se diferencia de otros países de América Latina al contar con uno de los shares de electrificación más altos, impulsado por la gama eléctrica de MINI.

La región acelera

El crecimiento de Uruguay no es una excepción en la región. Escobedo resaltó que, en 2025, América Latina fue una de las pocas zonas del mundo en las que BMW Group se expandió. «La marca BMW creció un 7% y MINI un 18% en América Latina. Somos un mercado muy relevante porque los productos que traemos se adoptan bien y eso se reproduce en otras regiones. No estamos siendo seguidores. Estamos lanzando casi al mismo tiempo que Alemania y Europa, mientras que durante años este mercado recibió modelos con años de retraso», remarcó la ejecutiva.

Sobre la apuesta a eléctricos o a combustión, fue enfática: el grupo tiene una «apertura tecnológica» que implica «apostar no solo a un formato, sino ofrecer la gama completa: eléctrico puro, híbrido, nafta y performance».

A nivel global, poco más del 25% de las ventas del grupo ya corresponden a vehículos electrificados, y la cifra sigue en alza. Para la segunda mitad del año, BMW prevé unos 40 lanzamientos mundiales, entre modelos a nafta, híbridos, eléctricos y de performance. En materia de hidrógeno, «hay desarrollos en curso aunque sin fechas concretas», agregó.

Maru Escobedo y Alejandro Echegaray, CEO de Mercados Importadores de Latinoamérica y el Caribe de BMW. Ignacio Sánchez

A pesar del auge de estos nuevos sistemas de movilidad, Escobedo no visualiza el fin del auto 100% a combustión. «No creo que desaparezca, porque eventualmente muchas tecnologías tienen una parte de combustión. Un híbrido también la tiene», señaló. Sin embargo, aclaró que el grupo no se quedará esperando y ya investigan «todas las alternativas para saber cuáles van a ser las tendencias futuras».

Finalmente, ante el avance de marcas chinas en el país y la región, Escobedo afirmó que celebra la competencia, pero confía en la experiencia de BMW. «No solo se trata del producto dentro del auto, sino de todo lo que lo rodea: la comunidad de motociclistas, las salidas grupales, los eventos en pista como los que BMW organiza en Nürburgring para clientes seleccionados, y la conectividad que permite al vehículo comunicarse con el taller antes de que el dueño note un problema. Los productos de marcas asiáticas pueden traer features parecidos, pero la experiencia de manejo de BMW es única; no todas las marcas la tienen», cerró.