Apple entra en la carrera del metaverso con sus nuevas gafas Vision Pro y apuesta millones a la realidad virtual

Desde el lanzamiento de sus relojes, en 2016, Apple no anunciaba un nuevo producto. Sin embargo, el lunes pasado, en su evento anual, la compañía con base en Cupertino, California, presentó su primer casco de realidad mixta (virtual y aumentada), llamado Vision Pro.

En la industria se esperaba desde hace años la aparición del fabricante del iPhone en estas tecnologías. El campo hoy está dominado por Meta y es señalado como el futuro del sector.

«Mezclar contenido digital con el mundo real nos permitirá crear nuevas experiencias como nunca antes hemos visto», afirmó el CEO de Apple, Tim Cook, al presentar el producto.

El nuevo dispositivo empezará a comercializarse a principios del año próximo y costará US$ 3.499.

«Si compraran un televisor de última generación, altavoces de alto rendimiento, un potente ordenador con varias pantallas de alta definición, una sofisticada cámara y mucho más, no podrían igualar al Vision Pro», dijo Richard Howarth, vicepresidente del grupo a cargo del diseño.

Los usuarios podrán adentrarse en universos paralelos (paisajes meditativos, videos personales, videojuegos, videoconferencias, etc.) y elegir el grado de inmersión mediante un botón que permite ajustar la pantalla de realidad aumentada (superposición de elementos virtuales sobre la realidad) a la realidad virtual (inmersión total).

La compañía cofundada por Steve Jobs llama a esta nueva tecnología «computación espacial».

Apple propone un uso de "realidad mixta".

Rivalidades

Mark Zuckerberg abrazó el metaverso cuando anunció en noviembre de 2021 que cambiaría el nombre de su empresa de Facebook a Meta. Un mes después, el cofundador de Microsoft Bill Gates escribió que, en dos o tres años, creía que la mayoría de las reuniones virtuales pasarían de las cuadrículas bidimensionales de video «al metaverso, un espacio 3D con avatares digitales».

Poco después, Microsoft anunció que gastaría US$ 70.000 millones para comprar el gigante de los videojuegos Activision Blizzard y aseguró que el acuerdo «proporcionaría elementos básicos para el metaverso».

El metaverso según Meta.

El entusiasmo por los mundos virtuales, a menudo catalogados bajo el concepto de metaverso, aumentó durante la pandemia, pero decayó a medida que disminuyeron las cuarentenas. Los inversores también parecen haberse trasladado a otras tecnologías en auge como la inteligencia artificial: las nuevas empresas relacionadas con el metaverso recaudaron alrededor de US$ 664 millones en los primeros cinco meses de 2023, un 77% menos que el año anterior.

El anuncio de Apple puede tener un efecto en esta tecnología. La compañía californiana ya ha revolucionado categorías en el pasado, como lo hizo con el iPod. El mercado de reproductores portátiles de música era de 3,3 millones de unidades en el 2000 antes de que Apple lanzara el iPod; cuatro años más tarde, aumentó a 26,4 millones.

Las reseñas iniciales de Vision Pro fueron mixtas y los escépticos cuestionaron si incluso Apple podría hacer de la realidad virtual algo más que una tecnología de nicho. Otros, en cambio, dicen que si una empresa puede convertir a la realidad mixta en algo mainstream, es Apple con su ecosistema de 2.000 millones de usuarios de iPhone, iPad y Mac.

Apple a menudo piensa estrategias a largo plazo, en lugar de esperar un éxito inmediato. «Saben que esta es una evolución que llevará algún tiempo», comentó Jeff Fieldhack, director de investigación de la consultora Counterpoint Research a The New York Times. La compañía está apostando a que puede tentar a los consumidores con productos de realidad mixta mejor que Meta, cuyas gafas Quest Pro no se han vendido bien, y que puede despertar el interés general en la realidad virtual.

Vision Pro, los lentes de realidad mixta de Apple, presentados el 5 de junio de 2023 en la WWDC23. Foto: JOSH EDELSON/AFP fotos

Las acciones del desarrollador de juegos Unity subieron un 17% el lunes tras la noticia, mientras que las de Disney se dispararon después de que el gigante de los medios dijera que su servicio Disney+ estaría disponible en el nuevo Vision Pro.

Incluso Meta, que ha invertido -y perdido- miles de millones tratando de hacer que el metaverso se generalice, puede beneficiarse: ¿podría su Quest Pro de menor costo, cuya versión más nueva comenzará en US$ 500, terminar convirtiéndose en el «Android» de Vision Pro?

