Aplicaciones de delivery en Brasil amplían su menú con más servicios, inversiones e inteligencia artificial

Atrás han quedado los tiempos en que las empresas de reparto se limitaban a entregar comida. Ante la creciente competencia, la estrategia se ha diversificado hacia diferentes productos y servicios, desde tiendas de mascotas y pasajes aéreos hasta medicamentos y soluciones financieras.

Este giro viene acompañado de inversiones en logística e inteligencia artificial (IA), no solo para agilizar la entrega de pedidos, sino también para comprender qué busca el consumidor.

99, controlada por la china Didi, inició sus operaciones en Brasil con un servicio de movilidad. Ahora, apuesta por expandir su ecosistema con la entrega de objetos y el transporte de mercancías a través de 99Entrega, además del reparto de comida con 99Food. También creó 99Pay, que ofrece servicios de pago y otras soluciones financieras.

La compañía quiere aprovechar su presencia en más de 3.300 ciudades para explorar nuevos segmentos de mercado.

«Ya no somos una aplicación que ofrece un solo servicio. Somos una superaplicación que conecta diferentes servicios en un solo lugar», señaló Bruno Rossini, director de comunicaciones de 99, señalando que el objetivo es que 99Food llegue a 100 ciudades más para mediados de este año, con una inversión de 2.000 millones de reales (US$ 378 millones).

Aumentan los pedidos

iFood, líder en reparto de comida a domicilio, ahora abarca diversas categorías. Tiene 500.000 establecimientos asociados activos. En el caso de las farmacias, trabaja con cadenas que suman 22.000 locales en el país.

Bruno Henriques, CEO de iFood Pago y director de Operaciones de iFood, destacó que sectores como tiendas de mascotas, centros comerciales y bebidas crecieron un promedio de 86% en pedidos durante el último año.

«Este movimiento refleja un cambio claro en el comportamiento del consumidor, que busca cada vez más la comodidad para satisfacer sus necesidades diarias dentro de un mismo entorno digital. Al integrar diferentes categorías en la misma plataforma, podemos aprovechar las oportunidades de consumo y aumentar la frecuencia de las entregas», se explayó Henriques.

La empresa se ha expandido a diferentes sectores mediante alianzas, como con Despegar, que permite que los pedidos en iFood generen puntos para viajes. También se ha integrado con Uber, y ha desarrollado soluciones financieras a través de iFood Pago, que brinda crédito a restaurantes.

iFood

La colombiana Rappi, que hoy se identifica como una empresa de «entrega de todo», ofrece alimentos, medicamentos y productos en general, centrándose en entregas cada vez más rápidas desde puntos de recogida y centros de microdistribución repartidos por varias ciudades.

Como parte de esta estrategia, la compañía adquirió Box Delivery, firma especializada en entregas rápidas, y se asoció con Amazon. Además, creó Rappi Travel, que vende pasajes de avión, alojamientos y tours en más de 140 países.

«El consumidor actual valora no solo la variedad de productos, sino también la previsibilidad y la rapidez en la entrega. Busca comodidad, buen precio y agilidad», sostuvo Felipe Criniti, CEO de Rappi.

El e-commerce invierte

La diversificación es recurrente entre los gigantes del e-commerce. Amazon también ha invertido en la expansión de su cartera. Creó una tienda online internacional, una sección de «Ofertas» con artículos desde 5 reales (US$ 0,95) y una categoría de alimentos frescos y congelados.

Como parte de este modelo de negocio, Amazon Now se lanzó este mes, ofreciendo entregas en hasta 15 minutos en ocho ciudades brasileñas, explicó Ricardo Pagani, director de operaciones de la compañía.

Mercado Libre no se queda atrás y hoy desarrolla un proyecto para operar en el sector farmacia, centrándose en digitalizar el acceso a productos y servicios de salud. Además, se ha aliado con marcas como Assaí, Decathlon, Natura, Pandora y Carolina Herrera para que tengan sus tiendas oficiales dentro de la plataforma.

Roberta Donato, vicepresidenta de Marketplace de Mercado Libre, indicó que la expansión de categorías está respaldada por un refuerzo logístico.

«Tenemos 27 centros de distribución en el país y hemos reducido el monto mínimo de compra para envío gratuito a 19 reales (US$ 3,60)», dice, destacando también el avance de los servicios financieros con Mercado Pago.

Bruno Rosa

O Globo / GDA