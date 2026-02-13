Aeropuerto de Carrasco invierte US$ 10 millones en una nueva Sala VIP que duplicará su capacidad

Luego de 27 años, el Aeropuerto Internacional de Carrasco se prepara para estrenar una nueva y moderna Sala VIP.

La empresa Aeropuertos Uruguay, concesionaria de la principal terminal aérea del país, anunció que invertirá unos US$ 10 millones destinados a la construcción desde cero del nuevo espacio y otras mejoras asociadas.

Esta nueva Sala VIP representa «parte del compromiso del aeropuerto de seguir potenciando la experiencia de los viajeros», destacó a El Empresario, Federico Cabrera, gerente de Operaciones y Experiencia de Aeropuertos Uruguay.

Según explicó, el proyecto surge de la creciente demanda por este tipo de servicios y como forma de mantener la calidad en la experiencia de los pasajeros.

«La demanda de servicios preferenciales ha sido una constante en el Aeropuerto de Carrasco y en la industria a nivel global durante los últimos años. Con esta nueva Sala VIP en Partidas buscamos mejorar nuestra infraestructura para atender la demanda y optimizar la experiencia integral del pasajero, ofreciéndole un espacio pensado para el disfrute durante su espera», sostuvo.

Cabrera señaló que la nueva sala VIP permitirá duplicar la capacidad de la infraestructura actual al superar los 200 lugares. Esto estará acompañado de la ampliación del espacio interno, que crecerá más de un 50% de área útil, agregó el ejecutivo.

En total, el nuevo espacio contará con más de 2.000 metros cuadrados (m2).

Mejor experiencia

El nuevo proyecto, además de brindar más capacidad y espacios internos, dotará de una infraestructura de «primer nivel», con un diseño moderno que incorpora más servicios, áreas de uso y comodidades para los pasajeros. «Es una propuesta de excelencia, centrada en la experiencia del viajero», aseveró el gerente de Operaciones y Experiencia del aeropuerto.

«Diseñada con materiales nobles y duraderos, la sala sigue una cuidada propuesta que acompaña el diseño de la terminal. El proyecto busca responder a la creciente demanda de servicios preferenciales en la industria y enriquecer la infraestructura y la oferta de servicios en la principal terminal aérea del país», destacó Cabrera.

Render de Sala VIP del Aeropuerto. Gentileza: Aeropuertos Uruguay

Entre las mejoras proyectadas, se destaca que, a diferencia de la anterior Sala VIP, el nuevo espacio prevé una locación que permitirá una vista panorámica de la plataforma y la pista. En cuanto a los servicios, se incluirá una propuesta gastronómica de primer nivel, una moderna barra de bebidas, sectores exclusivos para membresías y cuentas corporativas, áreas de relax y un espacio infantil, entre otras prestaciones.

También cambiará el punto de acceso a la Sala. Una vez en funcionamiento, estará ubicado en el área de embarque, situada en el piso superior de la terminal.

Sala provisoria

Con las obras en marcha, el objetivo ahora, explicó Cabrera, es no obstaculizar la experiencia de los usuarios que deseen utilizar la Sala VIP y afectar lo menos posible el funcionamiento normal de la operativa aeroportuaria.

Por esa razón, la obra contempló el cierre de la Sala VIP de Partidas actual a partir de la noche del lunes 9 de febrero y la habilitación de un espacio VIP temporal, acondicionado para los pasajeros de Aeropuertos VIP Club, ubicado en esta área, frente a las puertas 7 y 8, que permanecerá en funcionamiento mientras duren los trabajos. Cabrera aclaró este nuevo lugar «contará con una capacidad y prestaciones similares a la Sala VIP anterior».

La finalización de los trabajos está prevista para el inicio del segundo semestre de 2026 y, de acuerdo con el gerente de operaciones, «contribuirá a fortalecer el posicionamiento del Aeropuerto Internacional de Carrasco y de Uruguay, elevando los estándares de calidad y mejorando el servicio para los viajeros».