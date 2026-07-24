A seis años de su llegada, Balanz duplicó su negocio en Uruguay y apuesta al crecimiento del mercado financiero

Cuando Balanz abrió sus oficinas en Uruguay, en plena pandemia, lo hizo con un equipo de apenas dos personas y una estrategia enfocada principalmente en clientes internacionales. Seis años después el panorama es distinto: la operación local emplea a cerca de 100 personas, se convirtió en la segunda más importante del grupo después de Argentina y duplicó el volumen de su negocio en el país.

Para Juan José Varela, CEO de Balanz Uruguay, ese crecimiento respondió tanto a la expansión de la empresa como a una evolución del propio mercado. “Empezamos de a poco y fuimos incorporando cada uno de los negocios que queríamos desarrollar. Hoy tenemos una operación mucho más amplia y con un crecimiento muy fuerte”, resumió.

La compañía, que también opera en Argentina, Panamá, Estados Unidos y Reino Unido, eligió Uruguay por su estabilidad institucional, seguridad jurídica y cercanía con la operación argentina. Sin embargo, el perfil del negocio cambió con el tiempo: si al comienzo la expectativa era trabajar principalmente con clientes no residentes, hoy el 60% de la cartera corresponde a inversores uruguayos.

Por otro lado, además del aumento en la cantidad de clientes, Balanz amplió su oferta de servicios.

Al wealth management con el que comenzó sumó nuevas unidades de negocio orientadas tanto a inversores institucionales como a empresas, con el objetivo de diversificar su actividad y acompañar el desarrollo del mercado financiero local.

Según Varela, esa estrategia explica buena parte del crecimiento de la operación uruguaya, que hoy continúa expandiéndose entre un 70% y un 80% anual en activos bajo administración.

Por otra parte, la compañía también apuesta a ampliar la base de inversores. Para eso lanzó un fondo de inversiones en pesos uruguayos que permite comenzar a invertir con montos bajos y proyecta desarrollar nuevos productos, también en dólares, para acercar el mercado de capitales a un público más amplio.

En cuanto a Uruguay, aunque destaca la evolución de la industria en los últimos años, Varela entiende que el principal desafío sigue siendo el desarrollo del mercado de capitales. A su juicio, las empresas continúan dependiendo mayoritariamente del financiamiento bancario y todavía son pocas las que recurren al mercado para emitir deuda o buscar inversores.

En ese escenario, Balanz fortaleció dos áreas que considera estratégicas. Por un lado, el mercado de capitales, desde donde asesora a empresas en la estructuración y colocación de emisiones de deuda. Por otro, Sales & Trading, la mesa que canaliza operaciones en los mercados financieros para clientes institucionales y corporativos y que permite seguir de cerca la evolución de la actividad y las tendencias de inversión.

Juan José Varela, al frente de Balanz Uruguay

“Hay muchas empresas que necesitan financiamiento de largo plazo y que no siempre encuentran respuesta en el sistema bancario. Nosotros buscamos estructurar emisiones que sean atractivas tanto para las compañías como para los inversores”, explicó.

Para Varela, el crecimiento del mercado de capitales requiere además una mayor educación financiera, incentivos para quienes invierten en instrumentos privados y cambios regulatorios que permitan ampliar el universo de inversores.

Ese diagnóstico también forma parte del diálogo que Balanz mantiene con organismos gubernamentales, como la Unidad de Gestión de Deuda, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central, con quienes comparte la visión de los mercados internacionales sobre Uruguay y posibles medidas para profundizar el desarrollo financiero local.

“Tratamos de contarles cómo nos ven desde el exterior y qué creemos que ayudaría a desarrollar más el mercado de capitales. Hay margen para generar mejores incentivos y atraer más inversiones”, explicó.

Otro de los cambios que identifica el ejecutivo es la evolución del propio inversor uruguayo. Si bien continúa predominando un perfil conservador, observa una mayor disposición, especialmente entre los más jóvenes, a incorporar acciones, fondos de inversión y otros instrumentos a sus carteras. “La tecnología, la globalización y el acceso a la información hicieron que las nuevas generaciones estén más abiertas a invertir”, sostuvo Varela.

