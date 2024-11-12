¿Podría el mercado de bonos obstaculizar los planes económicos de Trump?

Con los republicanos a punto de tomar el control del Congreso, los planes económicos de Donald Trump podrían enfrentar poca resistencia legislativa. El presidente electo ha prometido aumentar los aranceles, extender un recorte de impuestos corporativos e introducir exenciones impositivas sobre las propinas y los beneficios de la Seguridad Social, políticas que algunos halcones fiscales temen que aumenten el déficit federal y, con él, la inflación.

Pero incluso si Trump enfrenta una escasa resistencia en el Capitolio, otra fuerza puede moderar sus políticas: el mercado de bonos.

Si bien las acciones acaban de lograr una semana récord, con el S&P 500 ganando aproximadamente un 5% desde el día de la elección, un mercado de bonos volátil indica que los inversores tienen algunas preocupaciones de que una agenda de Trump sin control pueda estimular el crecimiento pero empeorar la carga de deuda del país.

“Si la administración Trump aplica una política fiscal excesivamente estimulante, con mucho gasto y recortes de impuestos, que lleve a déficits aún mayores, creo que eso puede hacer que los vigilantes de los bonos eleven los rendimientos a niveles que creen problemas para la economía”, dijo Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research.

Yardeni, un veterano analista de Wall Street, acuñó el término “vigilantes de los bonos” en la década de 1980 para describir la influencia que los tenedores de bonos frustrados pueden tener en las agendas políticas de los políticos y los banqueros centrales. Ve un potencial para que los vigilantes de los bonos también representen un riesgo para la agenda de Trump.

Estados Unidos vende bonos y pagarés del Tesoro para financiar grandes partes del gobierno federal. Estas subastas proporcionan el sustento de la economía estadounidense, y los rendimientos de los bonos del Tesoro se consideran un indicador en tiempo real de la salud financiera del país. Los rendimientos tienden a subir cuando los inversores anticipan que el crecimiento económico puede hacer que la inflación se acelere y esperan que la Reserva Federal tenga que subir las tasas para desacelerar la economía. Los mayores rendimientos significan que el gobierno paga más por los préstamos.

Un aumento repentino de los rendimientos de los bonos en 2007 indicó problemas en el mercado inmobiliario. Un año después, Bear Stearns se derrumbó. Una venta masiva de bonos empujó a la administración Clinton en la década de 1990 a abandonar finalmente una política de alto gasto deficitario. Después de ese cambio de política, James Carville, el estratega político del presidente Bill Clinton, bromeó diciendo que si se reencarnara, "querría volver como el mercado de bonos. Puedes intimidar a todo el mundo". Los vigilantes de los bonos ayudaron a expulsar a Liz Truss de su trabajo como primera ministra británica en 2022.

Desde septiembre, las alarmas han estado sonando a medida que el rendimiento de un bono del Tesoro a 10 años ha aumentado aproximadamente 70 puntos básicos, un movimiento enorme. Eso ocurrió incluso cuando la Fed comenzó a reducir su tasa de préstamo de referencia, con el objetivo de reducir los costos de endeudamiento para las empresas y los hogares.

Un aumento repentino de los rendimientos puede ser problemático para el gobierno y para los consumidores: la tasa promedio de una hipoteca a 30 años, que tiende a seguir una tendencia similar a las tasas de los bonos del Tesoro a largo plazo, subió la semana pasada al nivel más alto desde julio, lo que deshace parte del trabajo de la Fed para reducir los costos de endeudamiento.

Los inversores en bonos están preocupados por la posibilidad de que la Fed continúe bajando las tasas mientras la economía crece de manera sólida, lo que corre el riesgo de generar más inflación. También les preocupa el déficit de 1,8 billones de dólares y que Washington esté haciendo poco para controlar el gasto. Los planes de Trump, incluidos los aranceles, podrían agregar hasta 7,5 billones de dólares a la deuda durante la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

“Los vigilantes toman la ley y el orden en sus propias manos cuando se dan cuenta de que las autoridades no están cumpliendo con el trabajo que quieren que se cumpla”, dijo Yardeni.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, restó importancia la semana pasada al reciente aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y sugirió que las perspectivas del banco central para las tasas de interés no se verían afectadas por los planes económicos de Trump. Pero varios economistas de Wall Street ahora creen que el riesgo inflacionario de Trumponomics será suficiente para obligar a la Fed a pausar los recortes de tasas de interés, probablemente el próximo año. También ven margen para que los rendimientos suban a menos que Washington muestre cierta moderación fiscal.

"Creo que el riesgo de vigilancia de los bonos aún existe", especialmente si los planes económicos de Trump aumentan el déficit, dijo Lawrence Gillum, estratega jefe de renta fija de LPL Financial.

- Bernhanrd Warner, editor senior de Deal Book, newslwtter del New York Times sobre mercados.