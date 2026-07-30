Hacia la soberanía y seguridad regional: la integración energética de América Latina y el Caribe como imperativo político y estratégico
En el actual escenario global, signado por tensiones geopolíticas, reconfiguración de cadenas de valor y el impacto severo del cambio climático, la fragmentación de infraestructura y normas no solo es ineficiente; es un riesgo a la seguridad económica de nuestras naciones.
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