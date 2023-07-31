El optimismo del aterrizaje suave está en todas partes, como ya ha pasado antes

A fines de 1989, un boletín de comentarios económicos del Banco de la Reserva Federal de Cleveland planteó la pregunta que todos tenían en mente después de una serie de aumentos en las tasas de interés de la Reserva Federal: "¿Qué tan suave es un aterrizaje?" Los analistas estaban bastante seguros de que el crecimiento se enfriaría suavemente y sin una recesión dolorosa; la pregunta era con qué suavidad.

A fines de 2000, una columna en The New York Times se tituló "Hacer un aterrizaje suave aún más suave". Y a fines de 2007, los pronosticadores del Banco de la Reserva Federal de Dallas concluyeron que Estados Unidos debería lograr superar la crisis de las hipotecas de alto riesgo sin sufrir una recesión.

A las pocas semanas o meses de las tres declaraciones, la economía se había hundido en la recesión. El desempleo se disparó. Negocios cerrados. Crecimiento contraído.

Es un punto de cautela histórica que es relevante hoy, en un momento en que el optimismo de aterrizaje suave está, nuevamente, en auge.

La inflación ha comenzado a enfriarse significativamente, pero el desempleo sigue siendo históricamente bajo en 3,6% y la contratación ha sido sólida. Los consumidores continúan gastando a un ritmo sólido y están ayudando a impulsar el crecimiento general, según los sólidos datos del producto interno bruto publicados el pasado jueves.

Dado todo ese impulso, los economistas de la Fed en Washington, que habían estado pronosticando una leve recesión a fines de este año, ya no esperan una, dijo Jerome Powell, presidente del banco central. Powell dijo que si bien aún no estaba listo para usar el término "optimismo", vio un posible camino hacia una desaceleración relativamente indolora.

Pero puede ser difícil saber en tiempo real si la economía se está desacelerando sin problemas o si se está acercando al borde de un precipicio, una de las razones por las que funcionarios como Powell tienen cuidado de no declarar la victoria. El miércoles 26, los formuladores de políticas elevaron las tasas a un rango de 5,25% a 5,5%, el nivel más alto en 22 años y un fuerte aumento desde casi cero a principios de 2022. Esos movimientos de tasas están afectando a la economía, lo que hace que sea más costoso comprar automóviles y casas con dinero prestado y haciendo que sea más caro para las empresas obtener préstamos.

Dichos retrasos e incertidumbres significan que, si bien los datos de hoy parecen sin duda más soleados, los riesgos aún nublan las perspectivas.

“El consenso predominante justo antes de que las cosas empeoraran en 2007, 2000 y 1990 era un aterrizaje suave”, dijo Gennadiy Goldberg, estratega de tasas de TD Securities. “Los mercados tienen problemas para ver exactamente dónde están las grietas”.

El término "aterrizaje suave" se abrió paso por primera vez en el léxico económico a principios de la década de 1970, cuando Estados Unidos acababa de aterrizar con éxito en la luna en 1969. Había sido difícil colocar una nave espacial suavemente en la superficie lunar y, sin embargo, había aterrizado.

A fines de la década de 1980, el término era de uso generalizado como una expresión de esperanza para la economía.

Los formuladores de políticas de la Fed habían elevado las tasas a alturas altísimas para aplastar la inflación de dos dígitos a principios de la década de 1980, lo que le costó el trabajo a millones de trabajadores. Estados Unidos esperaba que una política más estricta de 1988 a 1989 no tuviera el mismo efecto.

La recesión que se prolongó desde mediados de 1990 hasta principios de 1991 fue mucho más corta y menos dolorosa que la que azotó a la nación menos de una década antes, pero aun así fue una recesión. El desempleo comenzó a aumentar en julio de 1990 y finalmente alcanzó un máximo del 7,8%.

La recesión de la década de 2000 también fue relativamente leve, pero la recesión de 2008 no lo fue: sumió a Estados Unidos en la recesión más profunda y dolorosa desde la Gran Depresión. En ese caso, las tasas de interés más altas habían ayudado a pinchar una burbuja inmobiliaria, cuya deflación desencadenó una reacción en cadena de explosiones financieras que repercutieron en los mercados financieros mundiales. El desempleo saltó al 10% y no volvió a caer al mínimo anterior a la crisis durante aproximadamente una década.

Todos los episodios ilustran un punto central. Es difícil predecir lo que podría pasar con la economía en un momento en que las tasas han subido sustancialmente.

Las tasas de interés son como un medicamento de liberación lenta que se administra a un paciente que puede o no tener alergia. Toman tiempo para tener todo su efecto y pueden tener algunos efectos secundarios realmente desagradables e impredecibles si terminan provocando una ola de quiebras o incumplimientos que desencadenen una crisis financiera.

De hecho, es por eso que la Fed mantiene abiertas sus opciones en lo que respecta a la política futura. Powell dejó claro que los banqueros centrales no querían comprometerse con cuánto, cuándo o incluso si volverían a subir las tasas. Quieren observar los datos y ver si necesitan hacer más para enfriar la economía y asegurarse de que la inflación esté bajo control, o si pueden permitirse el lujo de retrasar más aumentos de las tasas de interés.

“No sabemos cuál es el próximo zapato a caer”, dijo Subadra Rajappa, jefa de estrategia de tasas de EE.UU. en el banco francés Société Générale, y explicó que pensaba que Powell adoptó un tono cauteloso al hablar sobre el futuro de la economía a la luz de los riesgos que se avecinan; el crédito se ha vuelto más difícil de conseguir, y eso aún podría frenar la economía. “Parece que nos dirigimos hacia un aterrizaje suave, pero no conocemos las incógnitas”, añadió.

Eso no quiere decir que no haya una buena razón para la esperanza, por supuesto. El crecimiento parece resistente, y existe un precedente histórico de enfriamientos cómodos.

En 1994 y 1995, la Fed logró desacelerar la economía suavemente sin hundirla en una recesión en lo que quizás sea su aterrizaje suave exitoso más famoso. Irónicamente, los comentaristas citados entonces en el Times no estaban convencidos de que los políticos fueran a lograrlo.

Y el registro histórico puede no ser particularmente instructivo en 2023, dijo Michael Feroli, economista jefe para Estados Unidos de JPMorgan. Este no ha sido un ciclo económico típico, en el que la economía creció vertiginosamente, cayó en recesión y luego se recuperó.

En cambio, el crecimiento se detuvo abruptamente por los cierres de coronavirus y luego se disparó con la ayuda del estímulo gubernamental generalizado, lo que provocó escasez, cuellos de botella y una demanda inusualmente fuerte en partes inesperadas de la economía. Toda la rareza contribuyó a la inflación, y el lento retorno a la normalidad ahora está ayudando a que se desvanezca.

Eso podría hacer que la tarea de la Fed (desacelerar la inflación sin causar una contracción) sea diferente esta vez.

“Hay tantas cosas que han sido inusuales en este episodio de inflación”, advirtió Feroli. “Así como no queremos sobreaprender las lecciones de este episodio, no creo que debamos sobreaplicar las lecciones del pasado”.