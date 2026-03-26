El bajo potencial de crecimiento de la economía brasileña

Tras varios años de pandemia, es posible analizar la economía después de dos grandes crisis —la gran crisis de 2014 a 2016 y la crisis epidémica de 2020 a 2022— y evaluar nuestra situación actual. El objetivo de este análisis es evaluar, a partir de un estudio demográfico más detallado, el potencial de crecimiento real de la economía. Nuestras mejores estimaciones, con cierto optimismo, indican que el potencial de crecimiento actual ronda el 1,5% anual.

Este potencial se divide en 1 punto porcentual de crecimiento de la productividad laboral y 0,5 puntos porcentuales de crecimiento de las horas trabajadas.

La siguiente tabla presenta las principales estadísticas que utilizaremos para evaluar el potencial de crecimiento de la economía. Para años seleccionados a partir de 1995, la primera columna muestra la productividad laboral, medida como la producción por hora trabajada. La información se presenta a precios constantes de 2010, deflactados por el deflactor implícito del PIB.

De la segunda a la sexta columna se presentan estadísticas demográficas y del mercado laboral. En la segunda columna, las horas de trabajo se miden como el promedio de horas trabajadas por semana por un trabajador empleado. En la tercera columna, se muestra la tasa de desempleo.

Esta tasa se calcula como la proporción entre la población desempleada (es decir, quienes no trabajan y buscan empleo) y la población económicamente activa (PEA). En la cuarta columna, se presenta la tasa de participación, que es la proporción entre la PEA y la población en edad de trabajar (PET). La PEA es la proporción entre la suma de la población empleada y desempleada y la población en edad de trabajar (PET). En la quinta columna, se muestra la PET como proporción de la población total (PPT). La PET es la población de 15 años o más. Finalmente, en la última columna, se presenta la evolución de la población total de Brasil.

Una breve explicación de nuestro concepto de PET resulta útil. Es común considerar a la población entre 15 y 64 años como la población en edad de trabajar (PET), dado que la proporción de personas que trabajan disminuye significativamente después de los 65 años. Sin embargo, como nuestros datos sobre la población empleada y desempleada incluyen a las personas de 65 años o más, adoptamos un concepto de PET coherente con estas estadísticas.

En la primera columna, se observa que nuestra economía presenta un bajo crecimiento de la productividad. En los 30 años comprendidos entre 1995 y 2025, la productividad creció un 30%, ¡menos del 1% anual! La segunda columna muestra que, en esos 30 años, la semana laboral se redujo en 2,7 horas.

La tasa de empleo fluctúa con el ciclo económico, y la tasa de participación, un indicador de la oferta laboral, aumentó 1,4 puntos porcentuales hasta 2019, para luego comenzar a descender: el inicio del envejecimiento de la población provocó un aumento de la población entre 25 y 64 años, el grupo con mayor participación en el mercado laboral. Además, el aumento del empleo femenino también explica el incremento de la tasa de participación. El envejecimiento de la población, que se ha acelerado en los últimos años, explica la disminución de la tasa de participación en los últimos años. La tendencia al alza de la población en edad de trabajar como proporción de la población total se debe a la reducción de la población menor de 15 años. El bono demográfico ha pasado y estamos en proceso de envejecimiento.

En la Tabla 2, presentamos las tasas de crecimiento de las estadísticas correspondientes para diversos periodos.

Las tasas se han anualizado. Se utilizó la aproximación logarítmica para calcular las tasas de crecimiento.

En las tres primeras columnas, se presenta un desglose de la tasa de crecimiento del PIB total. Esta tasa se obtiene sumando la tasa de crecimiento de la productividad laboral y la tasa de crecimiento de las horas trabajadas.

Las horas trabajadas, a su vez, se obtienen sumando cinco tasas de crecimiento: la de la jornada laboral; la de la tasa de empleo; la de la tasa de participación; la de la población en edad de trabajar como proporción de la población total; y la de la población total. La tasa de empleo es el complemento de la tasa de desempleo: ambas suman 100%. La tasa de empleo es la relación entre la población empleada, o población activa, y la población económicamente activa (PEA).

La tabla consta de un bloque superior y un bloque inferior. En el bloque superior, que comprende las primeras cuatro filas, se presenta: en la primera fila, el crecimiento durante los 31 años comprendidos entre 1995 y 2025, tomando 1994 como año base; en la segunda y tercera filas, la descomposición en dos subperíodos: de 1995 a 2010, tomando 1994 como año base, y de 2011 a 2025, tomando 2010 como año base; y, en la cuarta fila, la diferencia entre las tasas de la tercera y la segunda fila. En el bloque inferior, los 15 años comprendidos entre 2011 y 2025, tomando 2010 como año base, se dividen en cinco períodos de tres años.

El crecimiento promedio del 2,3% durante los últimos 31 años se compone de un 3,2% en los 16 años comprendidos entre 1995 y 2010 y un 1,3%

entre 2011 y 2025. La caída de 1,9 puntos porcentuales (3,2 - 1,3) se desglosa en una caída de 0,9 puntos porcentuales (p.p.) en la productividad y una caída de 1 p.p. en la tasa de crecimiento de las horas trabajadas.

Entre ambos periodos, se registró una caída de 0,4 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento de la población económicamente activa como fracción de la población total, lo que indica el agotamiento del bono demográfico, y una caída de 0,6 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento poblacional.

La productividad creció muy poco en los 15 años comprendidos entre 2011 y 2025, con un crecimiento de tan solo el 0,4% anual.

En la parte inferior de la tabla, podemos evaluar el comportamiento de la economía en los cinco periodos de tres años. El primer periodo de tres años corresponde a los tres primeros años del primer mandato de Dilma, antes del inicio de la gran crisis brasileña de 2014 a 2016, que marca el segundo periodo de tres años. El tercer periodo de tres años corresponde a la lenta recuperación, de 2017 a 2019, en el periodo previo a la pandemia, y el cuarto periodo de tres años, de 2020 a 2022, corresponde al periodo de la pandemia.

El análisis concluye con el primer trienio del actual tercer mandato de Lula, de 2023 a 2025.

Gran parte de los logros alcanzados durante los primeros tres años del gobierno de Dilma se vieron anulados por la grave crisis. Como ya he analizado en varias ocasiones en este espacio, la política económica entre 2007 y 2013 fue claramente insostenible. Tarde o temprano, las consecuencias se harían sentir.

La fuerte aceleración del crecimiento, de 1,5 puntos porcentuales (2,9-1,4), desde el trienio de la pandemia hasta el trienio del tercer mandato de Lula, se explica esencialmente por un aumento de la productividad de 1,2 puntos porcentuales (1-(-0,2)). El crecimiento de las horas trabajadas explica solo 0,3 puntos porcentuales.

Si bien el crecimiento de las horas trabajadas explica poco de la aceleración observada entre el trienio de la pandemia y los últimos tres años, en estos dos trienios explica una parte sustancial del crecimiento.

Contribuyó con 1,7 puntos porcentuales al crecimiento del 1,4% del trienio de la pandemia y con 2 puntos porcentuales al crecimiento del 2,9% del tercer mandato de Lula. Esta elevada contribución de las horas trabajadas al crecimiento se debió al alto nivel de desempleo que prevalecía en la economía incluso en 2019, del 12%, como se observa en la tercera columna y la sexta fila de la Tabla 1. La última fila de la Tabla 2 nos proporciona los elementos para evaluar la tasa de crecimiento del producto potencial de Brasil. Supondré que la tasa de crecimiento de la productividad no aumentará en los próximos años. Así, tenemos un crecimiento de la productividad del 1%, observado en el trienio de 2023 a 2025, ligeramente superior al promedio de los últimos 31 años, del 0,9%.

Dado que el mercado laboral opera a plena capacidad, la tasa de empleo dejará de contribuir al crecimiento. La tendencia es que las horas trabajadas disminuyan o no aumenten. Todas las demandas de la sociedad, respaldadas por el cambio al horario laboral de 6 días a la semana y la reducción de la semana laboral de 44 a 40 horas, indican que este factor no contribuirá al crecimiento económico en los próximos años. Esto no se traducirá en un aumento de las horas de trabajo. Por lo tanto, las horas de trabajo evolucionarán en función del crecimiento demográfico y un posible incremento de la oferta de mano de obra, debido al envejecimiento de la población y, en consecuencia, al aumento de la población económicamente activa (PEA) como proporción de la población total.

El crecimiento demográfico fue del 0,4% anual en los últimos tres años, y el aumento de la PEA como proporción de la población aportó 0,4 puntos porcentuales al crecimiento de las horas de trabajo. Así pues, de estos dos factores podemos esperar una contribución de 0,8 puntos porcentuales al crecimiento potencial. Dado que la economía opera por encima del pleno empleo, que se prevé una disminución de las horas de trabajo en los próximos años y que se espera que la tasa de participación laboral caiga debido al envejecimiento de la población, considero que el 1,5% es una buena estimación de la tasa de crecimiento potencial del PIB para el cuatrienio comprendido entre 2027 y 2030.

Conviene explicar al lector por qué, en el primer párrafo de esta columna, afirmamos que nuestra estimación de un crecimiento potencial del PIB del 1,5% anual conlleva cierto optimismo. La razón es que no está claro que una tasa de crecimiento de la productividad del 1% anual represente un equilibrio a largo plazo. Es cierto que, en los últimos tres años, este ha sido el crecimiento anual promedio de la productividad. Sin embargo, si analizamos las cifras año tras año, se observa una marcada variación.

El crecimiento de la productividad fue del 2,2 % en 2023 en comparación con 2022, del 0,4 % en 2024 en comparación con 2023 y del 0,3 % en 2025 en comparación con 2024. Es posible que la elevada tasa de crecimiento de la productividad del 2,2 % en 2023 aún refleje la normalización de la economía tras la pandemia, y que las bajas tasas de crecimiento de la productividad en 2024 y 2025 reflejen mejor el progreso de las ganancias de productividad en nuestra economía durante el período histórico actual. De ser así, la tasa de crecimiento potencial de la economía se acerca más al 1 % que al 1,5 %.

-El autor, Samuel Pessôa, es investigador asociado de la FGV IBRE. Este artículo fue publicado en Cojuntura Economica.