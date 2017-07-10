Fuerte suba semanal del billete verde que lo lleva a valores más aceptables.

El dólar estadounidense continuó en el inició de la primera semana de julio la racha al alza que había iniciado sobre fines del mes pasado y llegó a superar los $ 29, alcanzando el mayor valor en lo que va de este año.

Sin embargo, el dólar interbancario fondo cerró el viernes pasado a la baja al finalizar en promedio a $ 28,939 y con ello cortó el lapso de ocho jornadas consecutivas al alza (hecho que no sucedida desde fin de 2015).

Alcanzó un incremento semanal de 1,61% y acumula una caída de 1,08% en el año.

Agentes cambiarios consultados por Economía & Mercado coincidieron en que, los niveles del billete verde registrados la semana pasada son cifras "más razonables" a las alcanzadas en las sesiones previas y por tanto se espera que se mantenga dentro de estos guarismos.

En efecto, días atrás el presidente del BCU indicó que, "de no mediar hechos políticos relevantes que alteren las expectativas del dólar a nivel global, estamos viviendo es un escenario de cierta estabilidad del tipo de cambio, y en todo caso los movimientos van a ser suaves, en una dirección u otra, pero sin mayores sobresaltos".

En el mercado local, se debe aguardar a las resoluciones de política monetaria que pueda tomar en el día de hoy el Copom. A nivel regional e internacional, no se esperan hechos que incidan significativamente sobre el billete verde, y por tanto se estima que se mantendrá en los niveles registrados.

La evolución alcista en Brasil volvió a tener incidencia en el mercado local.

TIPO DE CAMBIO