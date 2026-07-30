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El País Economía y mercado

Brasil y El Niño: estado de alerta permanente

Sin embargo, la agenda que aún recibe poca atención es la relativa a las medidas preventivas y de mitigación efectivas, dirigidas a eliminar y reducir los riesgos para las poblaciones que se sabe que viven en zonas de riesgo, como las propensas a inundaciones, deslizamientos de tierra e incendios forestales.

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Fundación Getulio Vargas
30/07/2026, 04:00
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Copiosas lluvias en Brasil
Reuters

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