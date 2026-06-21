Veinte años de rock duro y un fanzine uruguayo que sigue dando batalla en distintas plataformas

En una escena musical que muchas veces se sostiene más por convicción que por recursos, hay proyectos que sobreviven al paso del tiempo gracias a la pasión de quienes los impulsan. Uno de ellos es Nuestro Sentir, el fanzine y medio independiente dedicado al rock y al metal que este año cumple dos décadas difundiendo bandas uruguayas e internacionales desde una mirada construida desde adentro de la escena.

Detrás del proyecto está Gastón Ríos, un apasionado del heavy metal que encontró en la comunicación una forma de participar activamente de la cultura que lo acompañó desde la adolescencia. Su historia comienza en Colonia del Sacramento y continúa en Juan Lacaze, donde descubrió gran parte de la música que marcaría su vida escuchando radio argentina durante las madrugadas.

“Escuché un programa histórico que se llamaba Heavy Rock & Pop, y ahí conocí muchas bandas. Todo lo que pasaba ahí yo lo grababa en casete”, recuerda. Aquellas horas frente a la radio despertaron también otra inquietud: la de entrevistar, preguntar y contar historias. “Siempre me gustó hablar, preguntar, todas esas cosas. Nunca me interesó tocar un instrumento”, dice a Domingo.

La semilla terminó de germinar en 2006. Sin experiencia previa, pero con la convicción intacta, decidió crear un espacio propio para publicar entrevistas y reseñas. Cuatro años después, el proyecto dio un salto al papel.

Junto a Leonardo Rodríguez comenzó a diagramar e imprimir el fanzine, que durante años circuló en recitales y encuentros de la escena. Más adelante se sumó Rodrigo Amarillo a las tareas de diseño, mientras el contenido seguía apareciendo también en internet.

La pandemia marcó un punto de inflexión. Sin espectáculos en vivo ni anunciantes vinculados a la actividad cultural, la edición impresa quedó en pausa definitiva. Sin embargo, lejos de significar un retroceso, abrió nuevas posibilidades. “Después de la pandemia seguí solamente por internet y le sumé los podcasts”, explica.

Hoy Nuestro Sentir funciona como una plataforma múltiple donde conviven entrevistas escritas, transmisiones en vivo por redes sociales, podcasts y colaboraciones radiales. “Ahora Nuestro Sentir es como un nombre que se puede ir adaptando a lo que vaya surgiendo”, resume Ríos.

Los fans y una escena viva

Después de dos décadas cubriendo recitales, entrevistando músicos y recorriendo escenarios, Gastón Ríos tiene una perspectiva privilegiada sobre la realidad del rock y el metal uruguayo. Su diagnóstico es optimista: la escena continúa activa y descentralizada. “Bandas buenas hay, sí. Y lo bueno es que están por todo el país”, asegura. Como ejemplo menciona la actividad de Paysandú, donde se realizan encuentros que se han transformado en referencias para los seguidores del género, como el Carnival Fest, el Winter Metal Fest y el festival Que Se Pudran.

Para Ríos, una de las diferencias más notorias respecto a los primeros años de Nuestro Sentir es la mejora en las condiciones técnicas de los espectáculos. “Hoy en día están bien equipados. Hay buenos lugares. Las bandas pueden tocar y hay buena equipación”, señala.

Entre los espacios que destaca aparecen salas y boliches que han apostado por recibir propuestas vinculadas al rock y al metal, contribuyendo a fortalecer un circuito que durante años enfrentó dificultades para encontrar escenarios adecuados.

Más allá de las bandas y de la infraestructura, el responsable de Nuestro Sentir identifica un actor fundamental para la supervivencia del movimiento: el público. “La gente acompaña. En algunos lugares más, en otros menos, pero público siempre hay”, sostiene.

Su reflexión adquiere un tono casi reivindicativo cuando habla de quienes asisten a los conciertos. “Es el público que siempre ha mantenido la escena. Mal, bien, poco o mucho, pero si no fuera por el público esto no existiría y la gente siempre está ahí, abajo del escenario”.