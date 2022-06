¿Quién es el Tío Roger, el comediante que se ha convertido en el guardián de la cocina asiática?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Qué quiere decir haiya? ¿Y fuiyoh? ¿Y qué es el glutamato monosódico? Todas esas preguntas tienen respuestas en los videos* que Nigel Ng sube “casi siempre” los domingos, cuando se pone una camiseta anaranjada (con cuello), pantalones cortos y recurre a un fuerte acento “asiático” para interpretar al personaje Tío Roger (Uncle Roger, en inglés). El personaje que encarna Ng es tan popular que incluso lo “acompaña” en sus giras de stand up.

Ng —nacido hace 31 años en Kuala Lumpur, Malasia— era un comediante que, como tantos otros, remaba y remaba para obtener reconocimiento. Se presentaba donde podía y en su canal de YouTube subía sketches y otros contenidos humorísticos, aunque no pasaba mucho con esos videos.

El canal de Ng.

Al mismo tiempo, Ng había adoptado un personaje para sus cuentas de Instagram y Tiktok, el Tío Roger. Dicho tío era una amalgama de varios estereotipos asociados a hombres mayores y de la cultura “asiática” (aunque principalmente china): criticón, algo conservador y, también, algo amarrete (una de las muletillas del Tío Roger es “¿te creés que el dinero crece en los árboles?”). En definitiva: más allá de las particularidades culturales, un personaje fácilmente identificable en muchos países y culturas.

Cuando empezó a darle forma al personaje, Ng le pidió a varios de sus amigos que le enviaran fotos de sus padres y tíos, para ver si había rasgos en común que él pudiera incorporar. Así nació el “look” del Tío Roger. Pero aún faltaba algo que tradujera ese esfuerzo en un éxito.



Eso llegó cuando Ng importó al personaje de Instagram y Tiktok a Youtube. En esta plataforma, Ng pudo desarrollar mejor al personaje, darle carnadura y agregarle características y tics con mayor profundidad que en los breves videos de Tiktok e Instagram. El formato que eligió fue el de los videos de reacción y el primero al que reaccionó fue uno del canal culinario de la televisión pública británica, BBC Food. Ahí, la cocinera Hersha Patel prepara arroz frito con huevo, un plato que, como se vería en subsiguientes videos del personaje no solo es uno de sus favoritos, sino también de lo más común en varios países asiáticos (con sus variantes según el país y la cultura que lo prepara, claro).

Nigel Ng en personaje: el tío Roger.

En ese primer video de reacción, publicado hace un año, ya están las principales características del Tío Roger. Una de ellas es que, ya se dijo, es fanático del arroz frito con huevo. Otra, que tiene opiniones inamovibles sobre cómo hay que preparar dicho plato.

Para empezar, hay que usar una arrocera eléctrica (“La Segunda Guerra Mundial ya terminó. Usa la tecnología”), pero si quien lo prepara no posee dicho electrodoméstico, el Tío Roger también tiene directivas muy claras: el arroz no se cuela nunca. Jamás. “El arroz no es pasta. Si está demasiado mojado, lo arruinaste”. Además, el arroz siempre -siempre- tiene que ser del día anterior. No se hierve en el momento para luego freírlo. De no seguir estas sencillas instrucciones, el Tío Roger es implacable. La cocinera Hersha Patel (de origen indio) cometió varios “errores” en un video y el Tío Roger no le tuvo piedad. Pero como él mismo dice, no es complicado hacer arroz frito con huevo. Solo se necesitan tres ingredientes: arroz, frito y huevo (juego de palabras porque en inglés el plato se llama “egg fried rice”). Eso sí, hay que ponerle MSG, la sigla en inglés para glutamato monosódico, un sazonador que recrea el sabor umami.

Ese primer video no solo era gracioso. También tocó una fibra sensible en cuanto a las distintas minorías asiáticas que viven en Gran Bretaña (Ng vive desde hace varios años en Inglaterra), algo que Ng aprovecharía más adelante. Porque hete ahí un video en el cual la televisión oficial británica hacía una variante lavada y poco fiel a las tradiciones culinarias de buena parte del continente asiático. O así lo percibieron muchos. El video se viralizó (tiene actualmente 30 millones de visualizaciones, por muy lejos el video más visto de todos los del Tío Roger) y provocó varios debates, entre ellos el de “apropiación cultural”. El asunto creció tanto que Patel también fue criticada, tanto por “no saber” preparar arroz como por “traicionar” a los asiáticos. Ng se dio cuenta de que todo podía descarrilar y se contactó con Patel, para que ella y el Tío Roger hicieran un video juntos, como para aliviar tensiones (aún así, el personaje no deja de ser sarcástico y criticón, su raison d’être). Ese fue el primer indicio de que el tío Roger tenía un predicamento importante y Ng asumió su papel de influencer. En posteriores videos, cuando va a criticar a algún cocinero que no es famoso, el personaje dice: “Sobrinos y sobrinas, esto es un video de comedia. No ataquen a nadie”. Si se trata de algún cocinero (o cocinera) famoso, no advierte. Y le da para que tenga.

El archienemigo

Foto: Flickr

Todo “héroe” necesita a un villano, su némesis. Y para el Tío Roger, ese es el chef inglés Jamie Oliver. Hasta ahora, el Tío Roger ha reaccionado a siete videos de Jamie Oliver y en todos le ha dado con un caño. ¿La razón? Oliver se toma demasiadas libertades con platos de la tradición culinaria asiática, sea esta china, japonesa, tailandesa o malaya. Y aunque sean videos de humor, no es difícil intuir que en los comentarios del Tío Roger hay una crítica en serio hacia lo que puede ser visto como apropiación cultural. O, más bien, destrucción cultural.

En los comentarios a cada uno de esos videos —que son miles y miles— eso queda más que claro. Para la audiencia del Tío Roger, Oliver destruye la tradición gastronómica de esos países. Es como si un día Oliver hiciera un asado y en vez de usar el tradicional corte, recurriera a un costillar de carne de cerdo y lo condimentara con ketchup. Puede que un chef como él lograse un plato rico, pero habría más de un uruguayo (o uruguaya) que exclamaría “¡eso no es asado!” Acá, lo mismo.

A medida que el público del canal ha ido creciendo, ha concitado la atención de otros chefs y cocineros, alguno de ellos muy famosos. Como el también británico Gordon Ramsay, quien en alguno de sus propios videos ha saludado al personaje de Ng con humor, por más que el tío Roger lo haya criticado. Ramsay y otros se lo han tomado con humor, porque probablemente comprenden que se trata de un comediante. Oliver, en tanto, no ha dicho ni mu respecto a los videos de Ng.



Sin embargo, aunque se trate de humor hay algo más, como ya se ha dicho. Porque Ng es un defensor de la cultura asiática, tanto de la de su país como de la de otros. Cuando reacciona a un video de una receta de un plato de, por ejemplo, India, ha estudiado a fondo no solo los procedimientos, sino lo que ese plato significa en términos culturales. Cuando reaccionó a un video de preparación del plato típico de India biryani, en los comentarios abajo del video se podía leer, una y otra vez, algo así: “Soy de India y estoy impresionado con el grado de conocimiento del Tío Roger sobre la cocina de mi país”.

El apoyo de su público es tal que Ng se ha ido transformando, paulatinamente, en una suerte de juez o rector de la cocina asiática. En una entrevista, Ng dijo que “todo lo que yo digo es para levantar a mi gente”.

No solo dice, también hace. A medida que se fue haciendo famoso, el personaje de Ng empezó a llamar la atención sobre emprendimientos gastronómicos comandados por hombres o mujeres de origen asiático, sean de un país de ese continente o inmigrantes en Europa o Estados Unidos. Así, ha aportado su granito de arena para que dos chefs mujeres se hagan de una audiencia en YouTube: la tía Liz (de Singapur) y la tía Ester (de Tailandia). Porque esa es otra característica del mundo que Ng está construyendo. Ahí, la división es entre sobrinos y sobrinas por un lado, y los tíos y tías por el otro. Tío o tía se llega a ser cuando se hace algo muy bien, como cuando por ejemplo Gordon Ramsay hizo arroz frito con huevo. Al final de ese video, el personaje de Ng le otorgó el título de tío a Ramsay, que se lo agradeció en la sección de comentarios.

Ese título no es vitalicio. Otro chef de internet, Joshua Weissman (6,4 millones de suscriptores) lo obtuvo y lo mantuvo en un par de videos, pero cuando preparó un plato típico de Tailandia y lo hizo “mal” de acuerdo a los criterios del Tío Roger, lo perdió.

Hay dos muletillas que son útiles para vaticinar si un plato está bien o mal de acuerdo al Tío Roger. Si dice muchas veces haiya, seguramente el veredicto será negativo. El vocablo es chin y es una exclamación de connotaciones negativas. Si, por el contrario, dice muchas veces fuiyoh (exclamación malaya que denota algo muy positivo), estará todo más que bien.

*Los videos están en inglés, pero muchos (aunque no todos) tienen subtítulos en castellano.