Los podcasts orientales

Los podcasts ya no serán una novedad, pero en Uruguay hacen furor. En Estados Unidos son productos (casi) masivos, y algunos de los medios más grandes del mundo, como The New York Times o The Washington Post los tienen como una de sus principales herramientas periodísticas. Derivado de los términos “iPod” —el aparato de reproducción de Apple que fue muy popular hace unos años— y “broadcast” (transmisión), es un algo que se parece a la radio. Pero parecido no es lo mismo.

“Los podcasts no son programas de radio. Son una forma de comunicar diferente, bien hija de los tiempos de Internet. Son más dinámicos, se prioriza el contenido, en general se enfocan en un tema determinado y no en un picoteo de asuntos de agenda. Si bien algunos podcasts se transmiten en vivo, la clave está en escucharlo on demand, no tener que estar pendientes de a qué hora y qué día está”, explica Bruno Scelza, periodista de El País, que está al frente de la red Uy Cast y del podcast Fútbol portátil.

De esta forma, escuchar estos programas se ha transformado en una opción que crece cada vez más entre los jóvenes (y no tan jóvenes) uruguayos. Y, en consecuencia, también crece su oferta.

Entre los contenidos nacionales hay para todos los gustos: desde deportes, cine, urbanismo y economía hasta historia, cultura y entretenimiento. Se trata, en definitiva, de un salto hacia la libertad: elegir el contenido y escucharlo donde y cuando queramos, sabiendo que cada episodio de cada programa está ahí, siempre disponible, siempre al alcance de la mano (o de los auriculares).

“Es como el Netflix de la radio”, dicen Sebastián y Diego, que llevan adelante el podcast La Tortulia desde hace cuatro años. “La radio carga con el peso de tener que gustar a un público amplio, tener patrocinadores, pasar música. Para hacer de compañía está muy bien, pero a veces uno quiere más. Un podcast, al manejar otros ritmos, al llegar a los públicos de nicho específicos y al poder tener la duración que sea, puede dar contenidos radicalmente distintos a los de la radio”.

Y, como Netflix, también los podcasts tienen la ventaja de la no inmediatez. “Tener poco tiempo libre es algo que nos pasa a todas y todos, y nos influye hasta en lo que consumimos y la manera en que lo hacemos”, comenta Ana Laffera, al frente de Momentos Híbridos. “Los podcasts siempre están en varias plataformas, y seguro que tenés alguna de ellas en el celular. Además, al ser cortos te da el tiempo de escucharlos mientras vas a trabajar, por ejemplo. O incluso si estás trabajando y tenés la posibilidad de ponerlo en una computadora”.

Hacer un podcast, dicen las fuentes consultadas para esta nota, es sencillo y prácticamente cualquiera puede hacerlo. A diferencia de los medios tradicionales, permiten más libertad en cuanto al contenido y a la forma de comunicarlo.

“Nadie empieza a hacer un podcast pensando en ser exitoso o en juntar guita”, cuenta Facundo Macchi, que durante el 2018 realizó Finjan demencia, y que este año planea su segunda temporada. “Es como esa sensación de poder hacer algo solo por el hecho de querer hacerlo, no tenés la presión de ganar guita o de tener que ser exitoso. Sos solamente vos, tus amigos, un micrófono, tu impronta y tus ideas puestas en un producto, en un proyecto. Después, si tenés suerte, la gente lo va a escuchar, va a compartir tu contenido y te va a mandar mensajes. Pero si no, es hacer algo solamente por el hecho de que querés hacerlo y con la gente con la que querés hacerlo”.

En los últimos días, la nueva de novela de Hugo Burel, El regreso de Gerard Philipe, que lanzó con Itaú y la agencia Notable, se transformó en uno de los podcasts más escuchados de Spotify. En esta nota, van algunas recomendaciones uruguayas.

Polenta

Finjan demencia terminó su primera temporada en diciembre y planea una segunda para este año

Los podcasts Santas Listas, Finjan demencia y Tragaperras son parte de Polenta, una red que es “un espacio donde crear, producir y difundir este formato, abiertos a distintas temáticas. La idea es que al concentrar distintos programas en un solo lugar, favorecemos la interacción entre ellos, el acceso para quien los quiera escuchar y donde ya hay una base de oyentes potenciales creados por los que vinieron antes”, dice Nicolás Tabárez, al frente de Polenta y de Santas Listas, podcast que comparte con Emanuel Bremermann y Pablo Staricco.

Los tres son periodistas y decidieron empezar con Santas Listas, un podcast para hablar de cine en 2016. “Como buenos nerds nos pusimos a ordenar cada uno según su preferencia las películas de superhéroes de Marvel. Y empezamos a publicar cada jueves, en nuestras cuentas de Facebook una lista de diez películas según una determinada temática”, cuenta Nicolás. A esa idea la llevaron a un podcast.

Desde mediados de 2018 se sumó a la red Finjan demencia, con Facundo Macchi, Fernanda Kosak y Macarena Saavedra. El podcast, que tuvo una primera temporada de 12 episodios y planea volver este año, trata, en cada capítulo, contenido “millennial”; de hecho, el grueso de sus oyentes tienen entre 25 y 30 años. Así, desde su primera salida, en julio de 2018, hasta la última que grabaron en vivo en diciembre, recorrieron desde la pornografía, el mundo de las citas, la Deep Web o la adolescencia.

Pero la “familia” Polenta no se queda ahí. El pasado 18 de enero salió a la luz Tragaperras con su primer episodio: "You y las relaciones tóxicas”. Este podcast nació en sesiones de chat de WhatsApp entre Alejandra Pintos y Belén Fourment, que son periodistas, amigas y consumidoras compulsivas de música, series, libros y películas. La intención fue trasladar la esencia de esas conversaciones, que en general giran sobre el arte y la relación con la vida cotidiana, a un podcast que ahora se presenta como “un slot de cultura pop y emociones”. Tragaperras sale los jueves, cada 15 días.

Uycast

Ana Laffera está al frente de Momentos Híbridos

Al igual que Polenta, Uycast es una red de podcasts y empezó a formarse en 2017. Es, también, la consecuencia de un programa de radio que duró dos años, pero que no pudo seguir. “Yo estuve en radio comunitaria y online, pero en la radio online uruguaya te pasa que es imposible, no te digo lograr rentabilidad, sino directamente cubrir los costos”, cuenta Bruno Scelza, responsable de la red y del podcast Fútbol Portátil, que fue el primer producto, lanzado en 2018.



Actualmente también se puede escuchar Momentos híbridos, un podcast que lleva adelante Ana Laffera. “Es un espacio de entrevistas en bares y cafés de Montevideo donde trato de exponer cosas que me llaman la atención pero tienen poca difusión, lo under, y a la vez dar una breve reseña del bar al que vamos. Hay muchísimas propuestas en Montevideo y pretendemos mostrar eso”, cuenta Ana. Ambos salen una vez por mes.

“En marzo, que se retoman los dos podcasts y salen otros, vamos a tratar de mantener esa periodicidad, aunque Fútbol Portátil seguramente pase a ser de un episodio cada dos semanas”, agrega Bruno.

La Tortulia

La Tortulia es uno de los primeros podcast uruguayos . Foto: Facebook La Tortulia

Es de los primeros podcasts uruguayos. Y para demostrar que esto no es tema de periodistas exclusivamente, desde 2015 lo llevan adelante Sebastián, contador, y Diego, ingeniero.



La idea surgió a partir de charlas que un día decidieron grabar. Así nació La Tortulia, un podcast para contar historias. “De charlas informales pasamos a tener investigación rigurosa y guiones para asegurarnos que el trabajo de divulgación que realizamos sea serio. Muchos dicen que somos un programa de historia, pero nosotros nos sentimos un programa de historias. Pueden ser anécdotas mínimas o anécdotas de la gran Historia con mayúscula. Buscamos narrativas de no ficción y presentárselas a los oyentes de forma amena”.

Neurona financiera

Neurona financiera, un podcast que ayuda con las finanzas personales

“Es un proyecto que busca difundir buenas prácticas en las finanzas personales principalmente en ahorro e inversión, los pilares de la libertad financiera”, escribe Rodrigo Álvarez Langon, analista en computación y autor del libro Finanzas Ninja en su web neuronafinanciera.com.



Fue a partir de esa web, que brinda información “que te darán los conocimientos necesarios para triunfar en tu vida financiera”, que surgió el podcast, Neurona financiera, que se encuentra en Spotify con el mismo nombre.

Allí, cada miércoles Rodrigo sube un nuevo episodio: “Hablamos de finanzas personales e inversión. Y de cómo dominar el sutil arte del dinero, para que el dinero no nos domine a nosotros”.