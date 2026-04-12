Opinión | Todos pa’l infierno

rimero. No hay un triunvirato en el poder en Uruguay. Es no entender el poder. El presidente sigue siendo el presidente, pero se agota en su inercia. Es cierto, es un presidente que no lidera, pero es el presidente. El Pacha sabe que lo tiene que llevar, con sigilo, con lealtad, pero corriéndose con elegancia si advierte que se tira a la piscina sin agua y Orsi los suicida a los dos. Igual está educado en la lealtad y el compromiso con la causa. Lo va a sostener todo lo que pueda, pero no todo el tiempo.

Lo de Jorge Díaz es un adlátere que está allí adentro. Sostener que eso es un triunvirato es no entender de política y no conocer el empipí. Díaz no viene del palo del uno y su secretario; no es de la barra. Es socio de gestión, pero como es un ser que rema en sus causas algo ególatras, no advierte que sus batallas no son las del MPP. Lo jurídico -con razón o sin ella, para mí sin ella- no es nunca una causa nacional. Díaz cree que sí. Error. Da minutos de televisión, arma escenografía, pero no junta un voto. O sea: Batman y Robin son Orsi y el Pacha.

Segundo. Qué lindo que los “politólogos” en este período son más “políticos” que politólogos. Se deschavetaron, salieron del closet: ya sabe todo el mundo lo que piensan políticamente. Mandaron la estadística al carajo, las encuestas las interpretan como se les antoja y hasta un resultado horripilante -como el de Orsi- con la opinión pública es leído con relativismo (no todos). Así construimos otro hermoso momento de mediocridad nacional. Ya sabemos para dónde patean, en qué creen y qué disculpan. Amo cuando la mayoría de ellos se pone contra la idea de la Coalición Republicana con argumentos banales y sin sustancia. ¿Se pudo juntar el comunismo, el socialismo, la democracia cristiana, los socialdemócratas y los tupamaros (que muchos se odian) y no se pueden juntar los blancos y colorados para votar juntos cuando se pasaron toda la vida gobernando juntos? ¡Déjense de joder, muchachos! Nadie va a perder ni Masoller, ni el valor de Rivera; es solo ordenar la casa demócrata-liberal-republicana, justamente lo que no es el Frente Amplio. ¿No tenemos derecho a eso o tenemos que pedirles permiso para organizar las barras políticas cómo se nos canta para ganar? ¿O tenemos que perder la elección que viene porque ustedes son mayoritariamente chicos y chicas “progre”? ¿Se olvidan de que el asunto es ganar el poder para aterrizar el mejor proyecto? ¿O nos conspiran porque les tira la camiseta y no nos quieren Cuchi Cuchi? En esta aldea somos cuatro y nos conocemos todos. Vayan a TV Ciudad a posar de inteletuales (sin c).

Tercero. Los periodistas amigos del gobierno se han quedado callados. Los contratados no han insistido mucho. Como sedados con fentanilo por el amor a la causa o los emolumentos que adormecen la calma del señor. Un ejemplo de devoción a valores con los que se comulga. Una moral militante que todo lo pudo. Y una entrega al periodismo tambien militante que muestra lo mejor de lo ideológico y una distancia impertinente con la verdad. La verdad solo de los que contratan. La mentira de los que los anatemizan.

Os amo, queridos lectores. Amo al Pacha y sus muchachos. Amo a los politólogos y su militancia. Y amo al periodismo militante que tanto honor se hace a sí mismo. Amén. Están todos perdonados. Nos vemos en el infierno. No pueden elegir círculo; ya lo eligió la vida.