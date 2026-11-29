Ahora vienen de pesados en el remate del año. Lo saben los parlamentarios opositores, que vivirán la turba en estos días por parte del oficialismo frentista y de algún aliado. Ya todo es predecible. Los casos “judiciales” se irán dinamitando para alimentar la polarización y el nacimiento de perfilismos militantes. Todo de manual.

Las jugadas individuales del prosecretario Jorge Díaz -en perfil presidencial- están allí. ¿Irá al gabinete preparando su desembarco candidateril? Caro Cosse (que desprecia al presidente Orsi) cuenta los días para pegar el grito de Ipiranga. El Pacha cierra su círculo con nuevas incorporaciones estelares (siempre de la casa) y refrescará el entorno de poder real del Sanchismo para ir por Grecia. Marito espera el estirón, pero ya sabe que seguirá recogiendo basura por los siglos de los siglos. Y algún invento de última hora para hacer de la elección interna la más competitiva de toda la historia política del Frente Amplio (no te valoran, Fernando, son injustos).

Es simple: ante una mala gestión, la mejor competición servirá para alejar el pecado original y dejar a Yamandú como un pintoresco recuerdo. Allá queda el canario como un individuo titubeante, perdido, con sus sacos desgarbados, su amistad con el embajador estadounidense y esa deliciosa imagen subido al portaviones jugando a Tom Cruise. Igual, el intendente Legnani insistirá: “Yo soy tu amigo fiel”, tipo Toy Story.

Mientras tanto, el mundo seguirá cambiando, los públicos fragmentados y segmentados. Por eso, el Parlamento hará algún ruido apedreando a algún ministro con maní con chocolate. Solo se oyen zumbidos tenues cuando pasean a los ministros por el Palacio. Todo se resume a una salida en el prime time de la tele, tele que mira gente adulta, de más de 60 años.

Luego, el parlamentario hace su recorte, arma su reel y prende velas para hacer viral su discurso catoniano en las redes sociales, que son las reinas de la construcción de imagen ahora. Lo que no es “viral” no existe. Y solo existe unos minutos. ¡Fufff! Lo saben todos; por eso (tarde como siempre en Uruguay) ahora todos reman desesperados por un like. Hacen bien y deben seguir haciéndolo: allí hay más enganche que en una esquina con 15 dirigentes que piden 16 cargos.

¿Se me permiten un consejo? Un ministro, cuando va al Parlamento, la tiene que pasar muy mal; se le debe incordiar al extremo. Es simple: es un juego de imágenes y narrativas, y gana quien más arriesga. El parlamentario que no se gasta la ropa es un zapallo; el que siente que es Robespierre ante un ministro infiel, ese entiende todo. ¿Capisce? El Parlamento no es un conversatorio de Harvard, adorados. Y solo en la tensión crece un parlamentario si logra moverle la mandíbula al ministro y consigue que eso salte a la opinión pública. ¿Cuál es la razón por la que todos amamos a Cayetana Álvarez de Toledo? Porque hace bailar la rumba a los socialistas en España. Ese estilo punzante, severo, altivo, feroz, a la yugular, sin miedo, con persistencia, con pruebas; sin salutaciones serviles ante las cámaras ni sonrisas complacientes, sin doble discurso: eso es lo único que corresponde.

El parlamentario es un gladiador posmoderno. Los gladiadores no aman a sus enemigos: los combaten, los buscan acorralar y los sacan de la cancha. Los del gobierno saben odiar; los nuestros deberían entender que la firmeza es el único camino para volver hacia Roma. De lo contrario, nos quedaremos en Salinas mirando ese arco tan elegante que tiene esa linda localidad.