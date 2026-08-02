¿Mucha gente en Venecia? Aquí paseos para huir de la ciudad y conocer el Véneto

No es ningún secreto que Venecia, Italia, lidia con el turismo. Pero, incluso con la prohibición de los grandes cruceros, una tarifa para ingresar al centro histórico y las protestas de los habitantes locales, la ciudad abarrotada y centenaria sigue atrayendo viajeros.

Sin embargo, la región del Véneto, que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, es mucho más que Venecia, su capital. Ubicada entre los Dolomitas y el mar Adriático, en el noreste de Italia, el Véneto ofrece una gran variedad de itinerarios posibles.

De Treviso a la laguna.

En el siglo XIV, después de que la zona de Treviso se incorporara a la República de Venecia, en rápida expansión, sus molinos de viento impulsados por canales comenzaron a abastecer a la creciente población veneciana con harina y aceite de oliva. La ubicación interior de Treviso, a 20 millas al noroeste, proporcionaba agua dulce y una conexión con el continente. La autopista por la que circulaban estos productos era el río Sile.

Mi primer itinerario me llevó por esta antigua vía de comunicación en bicicleta y luego en barco, desde Treviso hasta la laguna veneciana. Comencé el viaje de dos días con un recorrido de Treviso Bike. El trayecto de cuatro horas siguió el serpenteante río Sile hasta el pueblo de Caposile, en la costa norte de la laguna -donde Venecia y más de 100 islas se agrupan entre el continente y el Adriático- y ofreció una mirada al lado menos frenético del Véneto.

La mañana del recorrido caminé por la Porta Santi Quaranta, del siglo XVI, una de las tres puertas de Treviso, y crucé el centro adoquinado de la ciudad para encontrarme con el grupo. Luego pedaleamos por un camino llano, atravesando pueblos y el Parque Natural Regional del Río Sile. Los cisnes se deslizaban mientras avanzábamos por donde alguna vez los bueyes arrastraban embarcaciones de fondo plano llamadas burci, cargadas de mercancías. Excursionistas y ciclistas recorrían pasarelas sobre un cementerio parcialmente sumergido de estas antiguas barcazas de madera abandonadas.

Al día siguiente, tomé el autobús local número 108 hasta el pueblo de Portegrandi, donde el río se convierte en un delta de canales que desembocan en la laguna, y subí a un barco para realizar un recorrido por tres islas de la laguna y los suburbios del norte de Venecia.

Torcello, la primera isla del recorrido, es uno de los asentamientos más antiguos y tranquilos de la laguna. Allí se encuentra la Basílica bizantina de Santa Maria Assunta, del siglo VII. En 1291, Venecia trasladó sus hornos de vidrio a Murano, nuestro siguiente destino. Esa tradición continúa en las fábricas que bordean el canal Rio dei Vetrai y en el Museo del Vidrio de Murano. Es difícil sacar una mala foto en Burano, la última parada: las imágenes de las hileras de casas multicolores parecen salir solas. Sin embargo, la verdadera carta de presentación de la isla es la fabricación de encaje, una tradición que se remonta al siglo XVI.

Treviso

Tiramisú y prosecco.

El postre y el vino espumoso con protección internacional, ambos originarios del Véneto, aparecen en casi todos los menús. Según muchos relatos, el tiramisú fue inventado en Le Beccherie de Treviso, un bistró escondido en un animado patio. En 1955, Alba Campeol, que entonces era una de las propietarias, comenzó a comer un nuevo plato como reconstituyente durante su embarazo. Hoy es reconocido como “producto alimentario tradicional” por el gobierno italiano.

Al caer la tarde, los habitantes de Treviso llenaban los cafés y brindaban con aperitivos entre bocados de los entremeses venecianos llamados cicchetti. Bajo embutidos colgados del techo en Hostaria Dai Naneti, un bar de vinos y tienda con 130 años de historia, pedí un estilo de prosecco sin filtrar llamado “col fondo” para inspirarme y abrí un mapa de las Colinas del Prosecco, una extensión ondulada del Véneto responsable de algunos de los vinos más famosos de Italia.

Al día siguiente, tomé un tren 20 minutos hacia el norte hasta Conegliano, uno de los dos principales pueblos de las Colinas del Prosecco. Allí me encontré con Federico Della Puppa, administrador del sitio declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se extiende por las colinas hasta la otra localidad principal, Valdobbiadene. Recorrimos la Ruta del Vino del Prosecco, incluida por la UNESCO en 2019 debido a las “técnicas de conservación que conforman las prácticas vitivinícolas que utilizan uvas Glera para producir vino prosecco de la más alta calidad”.

Frente a una iglesia de 1.000 años de antigüedad, Pieve di San Pietro di Feletto, Della Puppa señaló hacia las colinas, donde los pueblos se elevaban sobre los viñedos. Conocidas como “crestas de cerdo”, estas colinas son tan empinadas que deben trabajarse a mano. Más allá, el río Piave serpenteaba por las estribaciones alpinas, que ofrecen una barrera protectora para los más de 400 productores que elaboran el Prosecco DOCG seco y afrutado, la clasificación de mayor calidad. Más lejos aún, se alzaban los Dolomitas.

Le pregunté a Della Puppa qué significa la popularidad del prosecco para la zona. “El año pasado el sitio de la UNESCO tuvo 500.000 visitantes que pasaron la noche allí: una cifra sostenible”, dijo. “Pero no queremos monocultivos. Los viajeros también deberían venir a andar en bicicleta, caminar y aprender sobre nuestra cultura”.

GRA061 ROMA, 05/07/2015.- Fotografía facilitada por la Empresa vinícola Bisol de un racimo de uvas de prosecco. El prosecco, el vino espumoso italiano más conocido, ha conquistado con su frescura y delicadeza no solo las mesas de Italia sino las de todo el mundo y corre el riesgo de morir de éxito por no poder responder a la creciente demanda de botellas. EFE/Paolo Spigariol **SOLO USO EDITORIAL** Foto: Paolo Spigariol/EFE

Un tren que recorre las maravillas del Véneto

Existe un tren que atraviesa el Véneto hacia el oeste. La primera escala es Padua, ciudad universitaria desde 1222. Los frescos del siglo XIV la convierten en la primera Urbs Picta, o “ciudad pintada”.

Vicenza es la siguiente parada. Aquí, el arquitecto del siglo XVI Andrea Palladio diseñó 23 de los edificios más destacados de la ciudad, incluido el Teatro Olímpico, el teatro cubierto más antiguo del mundo, y la Villa La Rotonda, con su cúpula.

Ubicada en una curva del río Adigio, Verona cuenta con una designación UNESCO que abarca toda la ciudad. Conserva elementos de su trazado romano del siglo I a. C., entremezclados con arquitectura medieval.

En la costa sureste del lago de Garda, Peschiera del Garda es la parada final. La ciudad, rodeada de canales, fue incluida en la lista de la UNESCO por sus murallas fortificadas centenarias.