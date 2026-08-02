Más de 140 artistas y una feria sin intermediarios: así será la nueva edición de Proyecto Arte en el LATU

Hay historias que explican un proyecto mejor que cualquier número. La de Olga Armand Ugon ocurrió durante la primera edición de Proyecto Arte. El primer día se cruzó con una amiga entre los stands. Al siguiente la volvió a ver y pensó que quizás no había llegado a recorrer todo el predio. Pero cuando apareció por tercera vez, no pudo evitar preguntarle: “¿Otra vez por acá?” La respuesta fue sencilla: el segundo día había vuelto con sus hijos; el tercero, con su marido. “Eso es lo más lindo que nos puede pasar a los artistas”, dice a Domingo.

Más allá de las ventas o de la convocatoria, esa escena terminó condensando la idea detrás de la feria que ella creó hace tres años junto a Daniel Corchs: hacer del arte una experiencia cercana, capaz de contagiar y ser compartida.

La edición de 2025 reunió a más de 14.000 visitantes y confirmó que existía un público dispuesto a acercarse a las obras desde un lugar menos solemne.

La tercera edición reunirá a más de 130 artistas de Uruguay y la región. Su diferencial está en eliminar intermediarios y propiciar un encuentro cara a cara entre quienes producen las piezas y quienes llegan a descubrirlas.

La idea nació después de años de recorrer grandes ferias como artista expositora. “Copié el modelo organizativo de las ferias internacionales, pero comprendí que el país necesitaba un formato propio”, explica. Ese formato puso al artista en el centro y convirtió la conversación en parte esencial del recorrido. La diferencia, sostiene, es profunda. Cuando el público conoce la historia detrás de una pintura, una fotografía o una escultura, la compra deja de ser únicamente una transacción. “Una obra cambia completamente cuando conocés su historia”, resume.

Del otro lado, artistas acostumbrados a trabajar en soledad reciben preguntas, y devoluciones de quienes observan su trabajo. “Ese encuentro con la mirada del otro es un mimo al alma”, afirma.

En una época donde buena parte del consumo cultural ocurre a través de una pantalla, Proyecto Arte apuesta por la experiencia presencial.

Y no es necesario ser coleccionista ni tener conocimientos previos. Ese, insiste su organizadora, es uno de los prejuicios que aún busca derribar. “Repetimos siempre: no hace falta saber de arte para disfrutarlo”. Por eso conviven artistas consagrados y emergentes, estilos tradicionales y nuevas formas de creación, con precios y formatos diversos que permiten que muchas personas compren allí su primera obra.

Olga Armand Ugon, una de las creadoras del evento. Foto: gentileza

La apuesta de la tercera edición

La nueva edición de Proyecto Arte se realizará del 7 al 9 de agosto en el Centro de Eventos del LATU, con entrada libre y gratuita (se reserva a través de Ticketfacil).

Durante tres jornadas, más de 130 artistas de Uruguay y la región exhibirán y venderán sus obras directamente al público, sin intermediarios. La feria, que fue declarada de interés cultural por el MEC, reunirá pintura, escultura, fotografía, ilustración, arte digital y textil, técnicas mixtas y otras disciplinas, ofreciendo la posibilidad de conversar con los creadores sobre sus procesos, inspiraciones y el recorrido detrás de cada pieza.

La actividad comenzará el viernes 7, con una jornada de apertura entre las 18:00 y las 23:00. El sábado 8, la feria abrirá de 12:00 a 22:00, mientras que el domingo 9 podrá visitarse entre las 14:00 y las 20:00.

Entre las novedades de esta edición se destaca la publicación del libro Proyecto Arte, una obra que reúne a decenas de artistas que han formado parte de la feria y que busca extender la experiencia más allá de los tres días del evento.

El volumen funciona como un registro de este momento del arte contemporáneo uruguayo, con reproducciones de obras, perfiles de los artistas y un recorrido por la diversidad de lenguajes y trayectorias que conviven en la feria. La publicación ya comenzó a distribuirse en librerías de todo el país; tiene a un valor aproximado de $2.000 y será presentada oficialmente en el marco del evento.

Quienes recorran la feria también participarán del sorteo de una obra del periodista y artista plástico uruguayo Pablo Solari, ganador del concurso para talentos emergentes de la edición 2025.