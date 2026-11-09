Los monos que nadie esperaba encontrar en Uruguay: el hallazgo que abrió un enigma científico

En enero de 2021, los biólogos Santiago Turcatti y Francisco Damboriarena recorrían un monte de Rivera en busca de lugares donde instalar cámaras trampa. Estaban a unos 20 minutos de la ciudad, en una zona próxima a la frontera con Brasil. No habían ido a buscar monos. Pero ese día se toparon con uno: un ejemplar solitario, de pelaje pardo rojizo. Lo observaron durante un rato, aunque no tenían una cámara a mano para fotografiarlo. La escena quedó, por entonces, como un registro difícil de documentar. Dos meses después, sin embargo, volvieron a encontrar animales similares en el mismo monte. “Contamos seis puntitos pardo rojizos”, recuerda Turcatti. Al acercarse, distinguieron machos, hembras y una cría. También consiguieron fotografiar a uno de los adultos.

La imagen fue importante. Permitió respaldar una observación que, de otro modo, podría haber quedado simplemente como un relato. Años más tarde, al conversar con colegas ecuatorianos que también investigan primates, Turcatti y sus coautores resolvieron estudiar y publicar el registro. La pregunta era tan sencilla como relevante: ¿qué monos eran esos?

En Uruguay ya se habían registrado monos aulladores (Alouatta), pero los antecedentes correspondían a ejemplares solitarios de mono aullador negro y dorado (Alouatta caraya). Los animales vistos en Rivera, en cambio, tenían una coloración que apuntaba hacia otra especie: el mono aullador pardo (Alouatta guariba), presente en el sur de Brasil y el noreste de Argentina. De confirmarse esa identificación, sería la primera vez que se documenta la especie en Uruguay y el registro más austral conocido hasta ahora.

Pero el aspecto de un animal no siempre alcanza para determinar su identidad. Los investigadores plantean tres posibilidades: que se trate efectivamente de A. guariba y que la especie extienda su distribución hacia el sur; que sean ejemplares de A. caraya con una coloración poco habitual; o que pertenezcan a una población híbrida, resultado del cruce entre ambas especies. La hibridación ya fue documentada en regiones del sur de Brasil y Misiones.

Por ahora, la primera hipótesis parece la más compatible con las características observadas, pero no es una conclusión definitiva. Para resolver el interrogante harían falta análisis genéticos, que podrían realizarse mediante métodos no invasivos, a partir de muestras de pelo.

Mono aullador pardo

Especie que se hace oír

Los monos aulladores son animales arborícolas que pasan buena parte de su vida entre las copas de los árboles. Una de sus características más llamativas es su capacidad para emitir vocalizaciones muy potentes, que pueden escucharse a grandes distancias. El secreto está, en parte, en el hueso hioides, una estructura agrandada que funciona como una caja de resonancia y amplifica los sonidos.

Esos aullidos cumplen una función importante: permiten comunicarse con otros grupos y advertir sobre la ocupación de un territorio. Suelen vivir en grupos de entre seis y 15 individuos, integrados por uno o varios machos adultos y varias hembras. La cola, larga y prensil, también es una herramienta fundamental para desplazarse y sujetarse de las ramas. Su dieta es principalmente vegetal: comen hojas, frutos y flores, aunque también pueden incorporar otros alimentos.

En el caso de los monos observados en Rivera, la presencia de machos, hembras y una cría llamó especialmente la atención de los investigadores. Para Santiago Turcatti, ese dato abre una posibilidad relevante: que no se trate de individuos aislados en desplazamiento, sino de animales que podrían estar reproduciéndose en la zona. La diferencia es importante porque un grupo con crías podría indicar una presencia más estable que la de un ejemplar solitario.

Pero todavía queda mucho por conocer. Como plantea el biólogo al pensar en los registros de fauna que pueden pasar inadvertidos: “¿Cuánto de eso nos habremos perdido y nunca nos enteramos?”