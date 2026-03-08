Lo convocaron de España para intervenir unos lentes; si está entre los 24 mejores expondrá en iglesia italiana

La propuesta le llegó en diciembre del año pasado. La marca de lentes Etnia Barcelona, a través de su plataforma Moi Aussi, lo estaba convocando para intervenir un par de gafas. Javier Álvez investigó a quienes llegaron a él a través de las redes sociales y comprobó que el proyecto era serio. Cumplió con los primeros pasos y ahora está a la espera de que un jurado pueda seleccionarlo para ser uno de los 24 artistas que harán una especie de residencia en Italia.

Esta es la segunda edición de Moi Aussi by Etnia Barcelona (ver recuadro). En la primera no hubo ningún uruguayo seleccionado, así que Javier podría ser el primero en ser parte de una gran exposición en la Iglesia Dell’Abbazia Della Misericordia, en Venecia. El año pasado convocaron a más de 80 artistas, cree que este año el número será similar.

“Es un proyecto que intenta provocar la parte creativa de cada artista dentro de una misma pieza. El lienzo vienen a ser las gafas para que cada uno las intervenga de una manera libre y creativa”, explica a Domingo.

Agrega que le entusiasmó la idea porque encontró un punto de contacto con lo que él, de una forma más modesta y local, hace con el colectivo Gente en Obra (ver recuadro). Incluso llegó a pensar que fue por esa razón que lo llamaron.

Colectivo Gente en Obra: arte para gente común Cuando Javier Álvez recibió la invitación para Moi Aussi by Etnia Barcelona, lo identificó con el modo de trabajo de Gente en Obra, el colectivo de artistas que creó en 2024 a partir de su taller de pintura. “Busqué arrimar a la persona común a la obra de arte con un tema y sacar la firma de la obra. La idea es valorar la obra como obra y no por quién la hizo”, explica sobre lo que hacen estos 20 alumnos que se reúnen semanalmente para discutir sobre qué van a trabajar y cómo. El primer año hicieron Cabezas Pintadas, un collage de rostros que nació a partir de un ejercicio de luz y sombra. Lo presentaron en la feria Proyecto Arte —“la idea es darse a conocer, no vender”, dice Javier—; luego viajaron a Chile, donde obtuvieron el segundo premio en Proyecto Artístico, y finalmente la exhibieron en el Museo de Florida, donde la obra creció hasta convertirse en una guarda a lo largo del museo. Javier aclara que la obra va cambiando de acuerdo al espacio físico. Además, Gente en Obra desarrolló diferentes propuestas con grupos como la Universidad Católica, la UTU, colegios y centros de adicciones. El segundo año la obra se tituló Somos y consistió en un telar tejido de lienzos en crudo que cada integrante del taller se llevaba a su casa para intervenir con elementos naturales. “Lo tenía que dejar en un lugar desde el 30 de marzo hasta el 2 de mayo y el artista era el tiempo, que generaba toda una mutación”, explica. Lo acompañaba un video hecho con Inteligencia Artificial de todas las manos que participaron tejiendo el lienzo (se invitó a amigos y familiares a coser). Y se sumó un audio descriptivo para escuchar con auriculares. Se presentó en Proyecto Arte, que esa vez fue en el LATU. Este año la obra se llamará Inteligencia Artesanal e incluirá el psicoanálisis. Javier quiere agregar al telar cámaras para que puedan captar la emoción del espectador y eso se proyecte. La idea es hacer una muestra final en la Plaza de Toros.

Artista plástico Javier Álvez. Foto: franco Ferrero.

Pasos

Todas las instrucciones le fueron llegando por correo electrónico. Sabía que le iban a enviar un par de lentes —los mismos para cada artista— y que, a partir de ahí, iba a contar con dos meses para crear. El 15 de febrero debía devolverlos a Italia.

“Te llega un formulario para el tema de los derechos de autor, te dan un número de seguimiento para los lentes, y el día que pasa DHL para retirarlos, hacen que los envuelvas delante de ellos. Todos los gastos corren por cuenta de la organización”, detalla.

Además solicitan que el artista haga como una especie de curaduría de todo el proceso de realización de la obra. Es decir, que vaya registrando el trabajo con fotos y videos.

Los lentes de Javier ya están en Italia, a la espera de que un jurado seleccione a 24 artistas, que son los que participarán de la exposición final. Además, los elegidos viajarán a Venecia para hacer un intercambio cultural. “Van a intervenir los lentes allá, dos artistas por mes”, explica.

Lentilla parte de los lentes intervenidos por Javier Álvez. Foto: Franco Ferrero.

Su obra

Dual se llaman los lentes intervenidos por Javier mediante la técnica de collage, técnica con la que ya había experimentado en una serie titulada Supernatural. “Quería llevarlo más o menos por ese lado porque me parecía muy atractivo el tema de lograr una línea de tiempo a través del lente”, explica haciendo alusión a que en la historia que buscó contar refleja pasado, presente y futuro.

Lo primero que intervino fue el armazón. “Traté de darle mucho movimiento, tiene como latigazos de pintura en las patillas”, describe.

Luego pasó a lo que vendrían a ser los cristales, para los cuales utilizó lentillas que le regaló Clínica Visión. En cada uno puso seis lentillas, cada una de las cuales contiene un collage. Eso hace que al juntarlas se formen otras imágenes.

Lentes intervenidos por Javier Álvez. Foto: Franco Ferrero.

Además, pidió permiso a la organización para agregar la lupa con la que trabajó con las lentillas. “Me pareció que podía estar bueno agregarla como parte de la pieza, pero tenía que tener autorización y me la dieron. Entonces la uní al lente con una cadena”, cuenta.

Eso sumó la posibilidad de que el espectador pueda recorrer los lentes con la lupa. “Queda como en un mano a mano con la obra. Dos personas podemos estar mirando la misma obra, pero al tomar la lupa la proyección es otra. Miramos lo mismo, pero vemos cosas distintas”, destaca.

Una lentilla vista con la lupa. Foto: Franco Ferrero.

Javier es un artista plástico autodidacta. Fue a la Escuela de Artes y Artesanías Pedro Figari, pero para estudiar dibujo publicitario, que fue lo que más lo atrajo de niño, dibujar. Con el tiempo se fue decantando por el arte abstracto, que es lo que más se ve en su obra actual. Tiene su taller y sala de exposiciones en un local en Pocitos (Benito Blanco y Bulevar España), donde también dicta talleres de pintura. Destaca el trabajo que ha realizado con los chicos de la fundación Teletón.

Valora la convocatoria de Etnia Barcelona no solo porque junta a artistas de todo el mundo, sino también porque le permite que su proyección fuera de fronteras crezca.

Lentes intervenidos por Javier Álvez. Foto: Franco Ferrero.

Etnia Barcelona Una marca española con interés en el arte Etnia Barcelona es una marca de lentes independiente nacida en 2001. Todas las colecciones se desarrollan desde cero por el equipo de diseño de la marca, que controla todo el proceso de creación. Desde el 2024 cuenta con un proyecto artístico llamado Moi Aussi by Etnia Barcelona, que es para el que fue invitado el artista uruguayo Javier Álvez. Creado por Andrea Zampol D’Ortia, óptico y amante del arte, este proyecto nace con el objetivo de convertirse en una plataforma global donde artistas de todo el mundo pueden expresarse y dar a conocer sus carreras. En tal sentido, la marca barcelonesa adquirió la Iglesia Dell’Abbazia Della Misericordia, en Venecia, un espacio histórico totalmente reconstruido en el siglo XIII. El mismo fue reformado y habilitado para convertirse en sede y espacio creativo de Moi Aussi. Allí tiene lugar la exposición de la que cada año participan los 24 seleccionados por la intervención de los lentes. Es además el espacio de trabajo y residencia de estos artistas. Dos de ellos por mes, conviven y crean sus piezas de arte a partir de una montura de gafas. La iglesia también está abierta a otros artistas o colectivos artísticos ya consolidados que deseen exhibir sus obras en ese icónico espacio. Volviendo a Moi Aussi, es un proyecto artístico basado en tres pilares fundamentales: arte, emoción y contraste. En cuanto a Etnia Barcelona, la compañía actualmente está presente en más de 50 países, con más de 15.000 puntos de venta ópticos en todo el mundo. Opera desde su sede en Barcelona y cuenta con filiales en Miami, Vancouver y Hong Kong.