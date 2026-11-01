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El País Domingo

Imágenes perdidas de Uruguay que vuelven a aparecer: quiénes las rescatan y qué historias revelan

Películas olvidadas, archivos deteriorados y registros que se creían perdidos salen a la luz. Aquí, especialistas cuentan cómo se rescata el patrimonio audiovisual uruguayo, qué historias revelan los hallazgos y cuáles son los desafíos para preservarlo.

Manuella Sampaio.
Manuella Sampaio
01/11/2026, 04:00
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Rollo de película
Rollo de película.
Foto: Darwin Borelli

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