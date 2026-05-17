Harold Perrineau: del culto de Lost al horror de From, el actor que sostiene el misterio

Harold Perrineau lleva más de tres décadas construyendo una de esas carreras que parecen moverse por debajo del radar de Hollywood y, sin embargo, están en todas partes. Hay actores reconocibles; Perrineau pertenece a otra categoría: la de los intérpretes que definen el tono emocional de las historias que habitan.

Desde el Mercutio eléctrico y trágico de Romeo + Julieta hasta el desesperado Michael Dawson de Lost, pasando por el narrador filosófico Augustus Hill en Oz, su carrera siempre estuvo ligada a personajes heridos, intensos y profundamente humanos. Con From encontró finalmente algo más: un papel protagónico que parece condensar todo lo aprendido en el camino.

Nacido en Brooklyn en 1963, Perrineau comenzó en el teatro y la danza antes de abrirse paso en cine y televisión durante los años 90. Tras llamar la atención como bailarín en Fama, llegó el papel que todavía muchos consideran fundacional: Mercutio en la versión pop y excesiva de Shakespeare filmada por Baz Luhrmann. Perrineau convirtió al personaje en una explosión de carisma, humor y vulnerabilidad. Más de 20 años después, sigue siendo una actuación de culto. En foros de fans de From, todavía abundan los espectadores que descubren con sorpresa que el sheriff Boyd Stevens es el mismo actor que robaba la atención en Romeo + Julieta, protagonizada por un joven Leonardo DiCaprio.

Pero el verdadero punto de inflexión llegó con Oz. En la revolucionaria serie carcelaria de HBO interpretó a Augustus Hill, un preso en silla de ruedas que funcionaba como narrador y conciencia moral del relato. Perrineau entendió desde temprano que la televisión podía permitirse una complejidad emocional que el cine comercial rara vez daba a los actores negros. En Oz encontró un espacio para eso: un personaje poético, irónico y doloroso al mismo tiempo. Muchos años después, el propio actor recordó que aquellas experiencias ayudaron a moldear su manera de acercarse a personajes quebrados, algo que terminaría reapareciendo en From.

Luego vinieron proyectos enormes y populares: The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, 28 Weeks Later y, por supuesto, Lost. Allí interpretó a Michael Dawson, uno de los personajes más controvertidos de la serie. El vínculo desesperado entre Michael y su hijo Walt convirtió a Perrineau en el centro emocional de buena parte de las primeras temporadas. Él mismo dijo años más tarde que nunca entendió del todo el rechazo que recibió el personaje: “Michael no mató a su padre, no era un estafador; era un hombre al que le arrebataron a su hijo”.

Harold Perrineau en Lost

Con el tiempo, su relación con Lost también quedó asociada a discusiones más amplias sobre representación racial en televisión. Habló públicamente sobre las tensiones detrás de escena y sobre cómo percibía que los personajes racializados quedaban relegados o estereotipados. Sus declaraciones reaparecieron con fuerza tras la publicación de un artículo de Vanity Fair sobre el clima laboral de la serie. Aun así, en este 2026 declaró que sigue “orgulloso infinitamente” de haber formado parte de ella.

Esa mezcla de cariño y trauma parece explicar por qué From funciona casi como una relectura madura de Lost. La serie comparte productores ejecutivos y una estructura basada en misterio, encierro y paranoia colectiva. Pero donde Lost repartía el protagonismo entre varios personajes, From deposita gran parte del peso dramático sobre Boyd Stevens, el sheriff interpretado por Perrineau.

Boyd es un líder cansado, un hombre que intenta sostener cierta idea de civilización mientras el horror lo va erosionando. El actor lo interpreta con una mezcla extraordinaria de autoridad y agotamiento físico. En entrevistas recientes explicó que el rodaje de las últimas temporadas fue especialmente duro porque el tono de la serie se volvió más oscuro. “El pueblo está intentando quebrar a Boyd”, dijo (y es cierto).

También habló sobre la importancia que tiene para él ocupar finalmente el centro de una serie. Cuando From se estrenó en 2022, señaló que era su primer gran papel protagónico en televisión después de décadas de carrera. La afirmación sonaba extraña considerando cuántas producciones importantes integró, pero justamente ahí aparece una constante de su trayectoria: Perrineau siempre estuvo presente, aunque pocas veces Hollywood lo ubicó en primer plano.

El éxito creciente de From parece corregir parcialmente esa deuda. La serie se convirtió en el programa más visto de MGM+ y consolidó un fenómeno de culto comparable al que Lost supo generar en los 2000. Stephen King elogió públicamente la ficción y las redes sociales multiplicaron nuevas generaciones de espectadores fascinados por Boyd Stevens. Lo interesante es que Perrineau no interpreta al héroe clásico del terror: su Boyd está permanentemente al borde del colapso. Lidera porque no tiene alternativa.

Quizás por eso su carrera resulta tan singular. Harold Perrineau nunca construyó personajes invulnerables. Sus mejores interpretaciones aparecen cuando el miedo, la culpa o el cansancio empiezan a romper algo. En Oz, Lost y ahora From, siempre hay una humanidad temblorosa debajo de la superficie. Y acaso ahí esté la razón por la que, después de tantos años, sigue siendo uno de los actores más fascinantes de la televisión estadounidense.