De la primera iglesia del país a la más nueva: el libro que recorre 80 templos, incluyendo uno en el exterior

"Alguna vez había ido para un casamiento, pero nunca había visto a esta iglesia con el detalle que fui a mirarla ahora”. La frase del periodista Miguel Álvarez Montero es un poco el denominador común de la reacción que provocan los dos tomos de Arquitectura, arte y patrimonio en las iglesias del Uruguay, un libro que recorre 80 iglesias uruguayas hasta el último rincón. “El motivo fundamental fue mostrar lo que tienen adentro, son verdaderos museos”, destaca el autor, junto al fotógrafo Julio Testoni, de una obra que atrapa a amantes del arte, la arquitectura y la historia sin importar su religión.

La idea se remonta a 2018, cuando el director de Galería Latina, Pablo Marks, se interesó por hacer un libro sobre las iglesias uruguayas. Convocó a Monseñor Alberto Sanguinetti, en ese entonces obispo de Canelones, para conocer su opinión. Ambos resolvieron sumar al equipo a Álvarez Montero y Testoni, y entre los cuatro comenzaron a delinear el contenido de la publicación.

“Sanguinetti habló de unas 40 o 50 iglesias que era imprescindible que estuvieran y los demás fuimos sugiriendo otras. Llegamos a la conclusión de que había que fijar un límite y resolvimos que fueran 80”, detalla Álvarez Montero.

El tema fue que en el medio de todo esto se coló el interés del diario El País y lo que iba a ser un libro, se transformó en ocho fascículos de unas 90 páginas que se podían adquirir con el diario pagando algo más de dinero.

“Eso nos servía a todos porque iba a ser una edición con mayor llegada a un público de menor poder adquisitivo, porque estaba claro que los libros iban a ser un poco caros. De esta manera, muchos fieles de las parroquias iban a poder acceder a este material. Y la verdad que fue un éxito brutal, se vendió muchísimo”, cuenta.

Pero la idea del libro quedó rondando, así que sus responsables insistieron con ella, viendo la forma de mejorar el trabajo que se había hecho con El País. Entonces resolvieron suprimir algunas iglesias que no ofrecían suficiente valor artístico, arquitectónico o histórico, y agregaron otras que debían estar y habían faltado en la primera entrega del material.

El resultado es el libro dividido en dos tomos que se presentó el pasado martes en el Museo Nacional de Artes Visuales y que seguramente tenga otro lanzamiento el 1° de abril en el MACA, con la idea de presentarlo además en otros puntos del interior.

Libro "Arquitectura, arte y patrimonio en las iglesias del Uruguay". Foto: Julio Testoni.

Casos que sobresalen Por su arte sacro Álvarez Montero considera que en este rubro la Iglesia del Perpetuo Socorro (calle Tapes) “es absolutamente excepcional”. Es una iglesia bizantina que por fuera no dice nada, pero por dentro es “absolutamente extraordinaria, no hay un centímetro que no tenga algo; es un súper museo”. Algo similar ocurre con la Catedral de San José. Iglesia de Tapes. Por su historia En este pilar entran muchas, vinculadas varias con la historia de nuestro país. Menciona, entre otras, la Capilla del Hospital Maciel y la Catedral de Montevideo. De esta última destaca dos monumentos mortuorios en mármol: el de Monseñor Jacinto Vera y el de Monseñor Soler. “Si estuvieran en Italia, uno diría ‘¡qué fantástico!’, pero están acá”, comenta. Monumento mortuorio de Monseñor Soler en la Catedral de Montevideo. Por su arquitectura En esta categoría hay muchos ejemplos a remarcar. Álvarez Montero elige la iglesia del Cerrito de la Victoria, señalando un parecido con Montmatre en París, y las diseñadas por el ingeniero Eladio Dieste, entre ellas la de Atlántida y la de Durazno. De esta última resalta que conservó su fachada original, pero por dentro ofrece un estilo totalmente moderno, con un Cristo que parece elevarse al cielo. Iglesia del Cerrito de la Victoria. Foto: Julio Testonio.

El contenido

A diferencia de lo que se hizo con los fascículos de El País, en el libro las iglesias aparecen en orden cronológico. Para ello se tomó como fecha de nacimiento de una iglesia, el momento en que se colocó la piedra fundamental. “Monseñor Sanguinetti explicó que en esa piedra ya está puesta la fe”, indicó Álvarez Montero.

El hecho de apelar a la cronología permitió apreciar cómo se fueron imponiendo distintos estilos arquitectónicos: gótico, bizantino, neogótico, neorromántico… “Se empieza a ver cómo hay décadas en las cuales las iglesias hicieron más hincapié en unos que en otros”, señala el autor.

Otro punto que se tuvo presente al ordenarlas por año, fue definir cuándo emplear términos como “la iglesia más antigua”. En tal sentido se distinguen aquellas iglesias de las que solo queda parte de su arquitectura y que solo funcionan como visita histórica, de aquellas cuyas paredes todavía existen y se sigue oficiando misa. “La primera iglesia que realmente sigue en pie desde el día en que se construyó es la de San Benito, en Colonia, construida en 1761”, informa Álvarez Montero.

También se buscó equilibrar la cantidad de iglesias de Montevideo con las del interior. De esa manera son más de 30 de la capital y 45 del resto del territorio nacional, con la curiosidad de que se suma un templo ubicado en la vecindad de Ortás, un poblado dentro de Cisjordania. ¿Por qué Hortus Conclusus está en este libro? Porque fue creado por Monseñor Mariano Soler, visitante frecuente de Tierra Santa. Fue inaugurado en 1897.

“Pensamos que estaba bien que se considerara una iglesia uruguaya”, apunta el periodista.

Libro "Arquitectura, arte y patrimonio en las iglesias del Uruguay".



Foto: Julio Testoni.

Historias La sorpresa de la iglesia de Chamizo y su gente Son varias las anécdotas que Álvarez Montero fue cosechando en su recorrida por todo el país. También dijo haberse topado con iglesias inesperadas, como el Santuario Diocesano Santa Teresita del Niño Jesús, en Chamizo (Florida). Data de 1925 y fue erigido a instancias de sus habitantes, que buscaban no tener que trasladarse a la capital departamental para ir a misa. “La Congregación Familia de María tomó la iglesia, la reconstruyó y la hizo a su manera, al estilo de las iglesias pequeñas de Europa del Este. No saben lo linda que es y cómo la tienen cuidada”, remarca el periodista. También menciona el vínculo que estableció con los vecinos de este pequeño pueblo, enamorados de su iglesia. “Me pasó que cuando yo fui, empezó a aparecer gente. Se dieron cuenta de lo que estaba haciendo y se me acercaron para contarme cosas. La verdad que fue muy interesante”, relata sobre una situación que se repitió en otros puntos del interior, donde la relación de la gente con la iglesia se vive de otra manera.

Recorrido

Siete años llevó realizar este libro, contando lo hecho en primera instancia para El País.

Álvarez Montero comenzó visitando las iglesias, viendo lo que había en ellas y hablando con los párrocos. Pero se encontró muchas veces con que estos hacía unos años que estaban y sabían muy poco de su historia. Fue ahí que apareció un protagonista fundamental: los fieles.

“Me fui encontrando con gente vinculada sentimentalmente a la iglesia, que conocía más de su historia que el propio párroco. Me pasó especialmente en Paysandú, que el párroco me presentó a un matrimonio que iba seguido al templo y se ocupaba de pequeñas cosas como las plantas. Resulta que era una pareja de historiadores que lo que sabían de la historia de Paysandú era para hacer un libro entero. Me llegaron a invitar a dormir a su casa”, relata con entusiasmo sobre lo que le sucedió más de una vez, fundamentalmente en el interior, donde la gente siente más cariño y adhesión por sus iglesias. “Es muy lindo ver eso”, acota Álvarez Montero.

Destaca que fue clave el asesoramiento de Monseñor Sanguinetti, que realizó las correcciones sobre todo lo que fuera información teológica. “Aprendí que no es lo mismo la asunción al cielo que la ascensión al cielo, por ejemplo”, comenta el periodista y agrega que la pasó muy bien visitando casi cien iglesias.

De ese recorrido, armó una lista con la selección de templos y fotos a sacar que le pasó a Testoni para que hiciera su trabajo. El fotógrafo fue a todas las iglesias provisto de un dron y hasta en algún momento pensó en usar un helicóptero por la altura de los techos de las edificaciones. Al final no hizo falta.

Luego vino el momento de escribir y Álvarez Montero organizó los textos apoyándose en tres pilares fundamentales: la parte histórica, la parte arquitectónica y la parte del arte sacro.

Hubo elementos que lo maravillaron, alguna que otra sorpresa, y artistas nacionales e internacionales que lo deslumbraron con obras que en otros países tendrían un destaque especial. “Aprendí a mirar”, dice y espera que ocurra los mismo con quienes se acerquen a estos libros.

Libro "Arquitectura, arte y patrimonio en las iglesias del Uruguay".



Foto: Julio Testoni.

Sus responsables Un trabajo hecho a varias manos Arquitectura, arte y patrimonio en las iglesias del Uruguay cuenta con la investigación y textos de Miguel Álvarez Montero y las fotografías de Julio Testoni. El primer prólogo fue escrito por el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien destaca que las postales de este libro “nos permiten disfrutar y valorar una combinación de la que a veces no tomamos nota: el arte y la Historia”. También hay prólogos del Cardenal Daniel Sturla, que define a la iglesia como “partera de la patria”, y de Monseñor Milton Tróccoli, presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay. La presentación está a cargo de Monseñor Alberto Sanguinetti, quien realizó el asesoramiento y consultoría del libro, y cuenta con las reflexiones del arquitecto William Rey. El diseño gráfico de toda la obra fue de Fernando Álvarez Cozzi; la post producción, de Aldo Giovinetti; la coordinación del proyecto, de Roxana Pallotta; la coordinación de edición de Pablo Marks, y la edición de Galería Latina. Se imprimió en Mosca. Son dos tomos de 332 páginas cada uno y casi 1.000 fotos. Libro "Arquitectura, arte y patrimonio en las iglesias del Uruguay". Foto: Julio Testoni.

Libro "Arquitectura, arte y patrimonio en las iglesias del Uruguay". Foto: Julio Testoni.