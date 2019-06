Daniel Baldi: "Uso al fútbol para hablar de otros temas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"¿Qué soy? ¿Quién soy?”, se pregunta el personaje de Los Visitantes. La respuesta es compleja, difícil de resumir en unas pocas líneas. Es un ser que antes fue hombre y ahora vuelve del más allá con una misión especial. Cuando Daniel Baldi se pregunta qué es y quién es, dice, la respuesta es sencilla. Tiene que ser sencilla. Es escritor, gerente de la Fundación Celeste, exjugador de fútbol. Pero sobre todo es una persona que busca siempre estar feliz y disfrutar de las cosas que le gustan: leer un libro, tomar un mate, estar con su familia, dormir hasta tarde los fines de semana. Y que también disfruta de escribir. Eso siempre le gustó. Desde que era un adolescente —la adolescencia le generó conflictos y se dio cuenta de que podía resolverlos escribiendo— hasta ahora, que tiene 37 años y se hace tiempo todos los días para poder hacerlo.

Acaba de publicar la novela Los visitantes, que se aleja del fútbol, la marca registrada de su literatura, pero que igual la incluye de forma secundaria. “Escribí esta novela después de que un pediatra amigo de Colonia me dijera que estaba preocupado por los informes que estaba recibiendo y con los diferentes casos que estaban apareciendo de problemas de salud y de toda índole en la naturaleza, en la contaminación, por el mal uso de los agroquímicos en el campo”. El pediatra le dijo que tenía que escribir una novela, él que tenía llegada en los niños y jóvenes. Al principio no supo qué hacer. Él escribe cuentos y novelas de fútbol, de sueños, de canchas, de jugadores, de frustraciones. Pero no de un planeta contaminado. Entonces, su amigo empezó a enviarle informes que le mostraban que en Uruguay y en el mundo los seres humanos estamos rompiendo lo único que no tiene vuelta atrás: la naturaleza y, por lo tanto, la vida.

“Empecé a meterme en el tema, y como padre me sensibilizó de tal manera que me di cuenta de que estamos haciendo pelota todo, esto está realmente mal, y estamos contaminando el campo, los animales, el agua, el aire solo para tener más dinero, que es lo que la producción indica pero no lo que la naturaleza manda. Me di cuenta de que me interesaba el tema y no podía darle la espalda a una problemática así. Pero no sabía cómo enmarcarlo en una historia entretenida, que esté buena, que sea de lectura fácil y que llegue el mensaje”.

Entonces se le vinieron a la cabeza los versos de la canción El clamor de la Pachamama del músico El Zucará, que habla sobre seres que llegan a la tierra a advertirnos que estamos destrozando al planeta, pero que todavía estamos a tiempo. De la canción a la idea, y de la idea al libro. Los visitantes ya fue presentado en Montevideo, Melo, Rocha y espera recorrer varias ciudades más.



Daniel cree que el libro está cumpliendo su objetivo: no solo fomentar la lectura de los más chicos (aunque más adelante dirá que es un libro para todo tipo de lectores y que no existe la literatura juvenil o adulta), sino también ayudar a generar conciencia sobre todo lo vinculado al medioambiente. Porque siempre a través de una historia atractiva es más fácil llegar a los niños para hablar de otros temas.



Lo mismo pasa con sus novelas puramente futboleras. “El fútbol muchas veces me ha dado la posibilidad de hablar de otros temas, para meterme en otros territorios que no tienen nada que ver con el deporte pero que se mezclan. Entonces, cuando el niño lee se le va a hacer más llevadero. Siempre digo que está buenísimo aprovechar los mundiales para enseñar geografía, matemática, literatura, porque el fútbol es algo que atrae y vos lo podés usar como herramienta para después dispararlo hacia el lado que quieras y al niño se le hace más dinámico. Es como una estrategia”, sostiene.

Chico de barrio

Daniel Baldi acaba de publicar Los visitantes. Foto: Leo Mainé

En su casa en Pocitos hay una biblioteca gigante que ocupa toda una pared. Allí, entre una mezcla de libros y autores que parece arbitraria, Daniel tiene uno especial: Cujo, de Stephen King, que fue el primer libro del escritor que leyó en su vida, cuando estaba en quinto año de la escuela y vivía en Colonia.



Su casa era en el barrio Atalaya de esa ciudad. Siendo niño se pasaba los días jugando al fútbol, yendo a la playa en verano, trepado a los árboles. “Todo eso era muy fácil de hacer en Colonia. Estaba lleno de terrenos baldíos, agarrabas una pelota te ibas a jugar y se llenaba de niños jugando contigo, andabas en bicicleta sin problemas para todos lados. Eran otras épocas. Yo disfruté mucho mi infancia y mi adolescencia en Colonia y son fuente de inspiración muchas veces cuando empiezo a escribir una historia. Mi recuerdo es de plena felicidad.”



Daniel, como tantos niños uruguayos, quería ser jugador de fútbol . Era su mamá la que le decía que no, que jugara a la pelota pero que también hiciera otra cosa, que el fútbol no era un destino seguro. Pero Daniel soñaba. Lo hacía cuando jugaba en el baby fútbol en Otto Wulff y cuando empezó a hacerlo en Peñarol de Colonia. El sueño se concretó cuando empezó a jugar de forma profesional en Plaza Colonia, equipo que compartía con Diego Lugano y que dirigía Diego Aguirre, con el que salió campeón de la B y ascendió a la primera división por primera en la historia del cuadro y de la ciudad. En 2002 casi salen campeones. Ahora, Daniel quiere que gane Plaza siempre.

De Plaza al Cruz Azul de México, a Peñarol de Montevideo, a Nueva Chicago de Buenos Aires, a Mineiros de Venezuela, al Treviso de Italia y otra vez a Montevideo, un año en Cerro y otro en Danubio. Su carrera de futbolista terminó en Bella Vista. Terminó cuando él quiso que terminara. Tenía 29 años y estaba enojado con el fútbol.

“Yo siempre tuve muy mala relación con mi representante, creo que me manejaba mal desde todo punto de vista: llegaba a los equipos tarde, cuando ya habían hecho la pretemporada, hacíamos contratos rápidos sin negociarlos, me costaba adaptarme al equipo porque cuando llegaba ya había arrancado el campeonato, nunca eran claro los números de mis transacciones; entonces todo eso me llevaba a un desgaste psicológico que me perturbaba”, cuenta. “Después, cuando volví a Uruguay y vi que no te pagaban los salarios, que hacías el reclamo a la mutual y eras el malo del club, la dirigencia se enojaba con vos, vi todo ese mundo asqueroso, dije ‘hasta acá llegó mi amor’. Y me fui”.

—¿Tenía razón tu madre al decirte que el fútbol no era un destino seguro?



—"Sí, tenía razón y se lo agradezco. Muchas veces acá se hace lo inverso: el niño quiere ser jugador de fútbol y los padres lo empiezan a alentar para que lo haga. Lo que no nos damos cuenta es que si no lo logra, que es lo más probable porque de una generación de futbolista lo logran menos del 1 por ciento, se va a frustrar y no va a saber qué hacer con su vida. Mi mamá fue muy realista en eso. Siempre intentó llevarme a la realidad y exigirme que además de jugar a la pelota hiciera otra cosa. Fui jugador de fútbol, le gané esa pulseada, pero siempre hice algo más, entonces no me costó dar un paso al costado porque siempre tuve otros intereses y otros gustos que acompasaron al del futbolista. Nunca me sentí frustrado ni mucho menos. Al contrario: lo disfruté mucho".

Después del fútbol vinieron los libros y los libros sobre fútbol. La botella F.C y toda la colección de “La botella” que siguió después. Mi mundial —novela que fue base para la película de Carlos Andrés Morelli, estrenada en 2017—, Los mellis, Entre dos pasiones, Elige tu propio penal, Estadio lleno, entre otros. La escritura, sin embargo, estuvo con él siempre.

La primera vez que probó escribir estaba cursando primer año del liceo. Lo hizo después de haber leído El señor de los anillos de J. R. R. Tolkien y asombrarse por los universos paralelos que lograba crear el autor. Pero lo suyo no era la ciencia ficción. Era, más bien, escribir historias que nacieran de la realidad y lograran cambiarla. Como ahora. Porque aunque algunos de sus relatos hablen de seres fantásticos, surgen siempre de sentir que algo en el mundo no está bien. E intentar modificarlo.