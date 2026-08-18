¿Cuánto incide hoy día el poder tecnológico sobre la democracia y las decisiones que tomamos?
Una nueva realidad. La inteligencia artificial aparece hoy como una estructura de poder que comienza a incidir en qué vemos, qué consumimos, qué creemos, a qué le tememos, con quiénes interactuamos y cómo tomamos decisiones.
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