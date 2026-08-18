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El País Domingo

¿Cuánto incide hoy día el poder tecnológico sobre la democracia y las decisiones que tomamos?

Una nueva realidad. La inteligencia artificial aparece hoy como una estructura de poder que comienza a incidir en qué vemos, qué consumimos, qué creemos, a qué le tememos, con quiénes interactuamos y cómo tomamos decisiones.

Andres Lopez Reilly
Andrés López Reilly
18/08/2026, 03:00
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Inteligencia Artificial.
Inteligencia Artificial.
Foto: archivo El País.

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