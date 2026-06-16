Cartas revelan intimidad de Pittamiglio: ¿Recuerdas cuando hacíamos el amor en la torre de tu castillo en Pocitos?

A pocos pasos del Louvre, entre el Jardín de las Tullerías y la elegante calle de Rivoli, alguien encontró un tesoro donde menos podía esperarse: en la basura. No eran joyas ni obras de arte, sino algo mucho más íntimo. Un conjunto de cartas, fotos familiares y dibujos inéditos que revelan aspectos desconocidos de la vida de Humberto Pittamiglio, el célebre arquitecto, empresario, político y alquimista uruguayo. Entre esos documentos aparecieron pruebas conmovedoras de la relación que mantuvo durante décadas con el músico francés André Giot de Badet, el gran amor de su vida.

El hallazgo ocurrió tras la pandemia, cuando muchos parisinos aprovecharon el confinamiento para vaciar viviendas y desprenderse de objetos acumulados. Quienes encontraron el material comprendieron rápidamente que aquello no debía terminar en un vertedero. Comenzaron entonces una búsqueda por internet hasta llegar al escritor e investigador uruguayo Eduardo Cuitiño, autor de los libros El verdadero Pittamiglio (2020), El código Pittamiglio (2022) y del reciente Humberto Pittamiglio. Los documentos desconocidos de una vida muy especial.

“Estas personas dijeron: ‘esto no puede estar en la basura’. Y como yo escribí libros de Pittamiglio, hubo una comunicación conmigo”, comenta Cuitiño a Domingo. Según explicó, los documentos terminaron depositados en una biblioteca europea, a la cual viajó para fotografiarlos e incorporarlos a su investigación.

Entre los papeles rescatados aparecieron imágenes inéditas. “Hay una fotografía de Pittamiglio de niño, hay fotografías de la madre, del padre, de todos los hermanos. Hay pila de descubrimientos que se pueden hacer en las cartas. Y muchos dibujos; él era un gran dibujante”, dice el investigador.

La documentación permite observar una faceta poco conocida de quien fue socio de Adolfo Shaw S.A. en una de las constructoras más importantes del Uruguay, responsable de obras emblemáticas como el Hospital de Clínicas, el Palacio Municipal, el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo y parte del Estadio Centenario. Detrás del personaje asociado a castillos, símbolos esotéricos y leyendas alquímicas emerge un hombre profundamente enamorado.

André Giot de Badet pertenecía a una familia de origen francés vinculada al desarrollo de la zona de Colón. Músico, hombre de teatro y figura habitual de los círculos culturales parisinos, fue también amigo de Josephine Baker (con quien llegó a casarse para darle la nacionalidad gala) y de la poeta Delmira Agustini. Según Cuitiño, la relación sentimental entre Pittamiglio y André se desarrolló principalmente entre las décadas de 1920 y 1930. “Los trabajadores de la quinta contaban que estaban muy enamorados”, afirma.

Los testimonios recogidos por el investigador muestran hasta qué punto la relación desafió las convenciones de la época. Vecinos que trabajaron en la quinta de Colón recordaban que el romance era motivo de escándalo y que ambos jugaban strip póker sin preocuparse por las habladurías.

Dibujo de Pittamiglio hallado en la basura de París.

Pittamiglio lo mantenía

Las cartas halladas en París revelan además una dependencia económica creciente. André, acostumbrado desde niño a una existencia aristocrática, fue dilapidando una fortuna que parecía inagotable. Pittamiglio terminó sosteniéndolo durante años, hasta su muerte e incluso más allá con una pensión, mediante giros regulares de dinero.

Una de las cartas rescatadas resulta particularmente elocuente, y explícita: “No he podido pagar el alquiler de la mansión de Escos. Ahora he recibido una queja del propietario reclamándome el dinero. Ya ves mi querido Humberto, SOS, ¡ayuda por favor!, nada más triste que la realidad. ¿Qué tengo que hacer para que me gires más dinero, darte placer?”

En otra misiva, André le escribe utilizando un detalle tan pequeño como revelador: al comenzar el saludo “Mon Humberto”, reemplaza la letra “o” por un corazón dibujado a mano. Luego agrega: “Te adjunto estas líneas apresuradas junto con este artículo sobre Delmira (Agustini). Exprinter (un banco de la época) me acumuló 5.025 francos. No puedo expresarlo con palabras, así que te abrazo con todo mi corazón y te envío un cariño para tu familia”.

Entre los documentos apareció también un texto literario de Pittamiglio dirigido a André, una pieza impregnada de imágenes románticas y sensibilidad poética: “La luna, la plata, son los versos de un alquimista enamorado...”

Una de las cartas de André a Humberto.

La carta no publicada

Pero quizá el documento más impactante sea una carta escrita en 1941, en plena ocupación nazi de Francia. Cuitiño decidió no incluirla en su libro, aunque la cedió a Domingo. En ella, André evoca sin rodeos la intimidad compartida:

“¿Recuerdas cuando hacíamos el amor en lo alto de la torre de tu castillo en Pocitos? ¿Recuerdas la magnífica vista del amanecer cuando todos dormían? (...) Yo te hacía el amor en la cima, tú me hacías el amor en la cima... ¿Te acuerdas? ¡Fue hermoso Mon tres cher!”

Para Cuitiño, estas cartas muestran algo más importante que una historia sentimental. Revelan al hombre detrás del mito. “Lo que muestran es un Pittamiglio humano, de carne y hueso, que está de corazón abierto”, afirma. Y agrega una frase que resume toda la historia: “Realmente, Pittamiglio falleció con el corazón roto, roto de amor”