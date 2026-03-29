Burt Ward: el actor que siempre será Robin, pese a que colgó el disfraz hace más de cinco décadas

La historia de Burt Ward es la de un éxito tan batiexplosivo como batiexigente. Para millones de espectadores en todo el mundo -incluido Uruguay- su rostro quedó para siempre asociado al de Robin, el inseparable compañero de Batman en la mítica serie televisiva de los años 60. Sin embargo, detrás del colorido traje y las onomatopeyas en pantalla, hubo una experiencia marcada por el vértigo, el riesgo físico y una fama tan repentina como difícil de gestionar.

Ward nació el 6 de julio de 1945 en Los Ángeles, con el nombre de Bert John Gervis Jr., en el seno de una familia vinculada al espectáculo. Su padre dirigía un show itinerante sobre hielo, lo que hizo que desde muy pequeño conviviera con artistas y escenarios. Esa cercanía temprana con el entretenimiento se combinó con una notable capacidad física: fue patinador profesional infantil y destacó en múltiples deportes durante su adolescencia. Esa combinación -disciplina atlética y soltura escénica- sería decisiva cuando, casi por casualidad, se presentó a un casting que cambiaría su vida.

En 1965, sin demasiada experiencia como actor y con escaso conocimiento previo del universo del cómic, Ward audicionó para interpretar a Robin en la serie Batman. Su energía, su físico y su naturalidad convencieron a los productores. Poco después adoptó el nombre artístico con el que se haría famoso y comenzó a trabajar junto a Adam West, quien daba vida al Hombre Murciélago.

El éxito fue inmediato y descomunal. La serie, emitida entre 1966 y 1968, se transformó en un fenómeno global con un estilo que combinaba acción, humor y estética pop. Cada episodio, con sus colores saturados y villanos extravagantes, terminaba en suspenso, lo que mantenía a la audiencia expectante semana tras semana. La llamada “Batimanía” trascendió la pequeña pantalla: giras promocionales, una película de cine, merchandising y una exposición mediática constante convirtieron a Ward y West en figuras omnipresentes.

“Fue como ser un niño en una tienda de dulces”, recordaría Ward años más tarde, al evocar el impacto de esa fama repentina. Pero esa misma intensidad tenía un reverso menos amable. El ritmo de grabación era frenético: episodios producidos a gran velocidad, extenuantes jornadas de rodaje y una presión constante por mantener el nivel de popularidad.

Detrás de la pantalla

Uno de los aspectos más duros fue el físico. A diferencia de lo habitual en la televisión de la época, Ward realizaba la mayoría de sus propias escenas de riesgo. Saltos, peleas coreografiadas y caídas se filmaban sin los estándares de seguridad actuales. El actor terminó varias veces en emergencias por lesiones que iban desde fracturas hasta quemaduras. Con el paso del tiempo, el actor ha sido muy crítico con aquellas condiciones.

“Todo picaba, tiraba y apretaba”, dijo en una entrevista al referirse no solo al incómodo traje de Robin, sino a la experiencia general del rodaje. También reveló que la producción avanzaba a tal velocidad que apenas había margen para repetir escenas o cuidar detalles, lo que aumentaba el peligro en cada toma.

Quizás una de las anécdotas más llamativas que ha contado Ward tiene que ver con presiones externas sobre su imagen. Según relató, ejecutivos del estudio llegaron a sugerirle el uso de medicamentos para modificar su apariencia física en pantalla. “Los tomé solo durante tres días, luego dejé de hacerlo”, aseguró, dejando entrever la incomodidad y el desconcierto que le generaban ese tipo de exigencias.

A pesar de todo, la relación con Adam West fue uno de los pilares que sostuvo la experiencia. Ambos desarrollaron una química inmediata que se trasladó a la pantalla y que, según Ward, fue clave para el éxito del programa. Esa complicidad convirtió al “Dúo Dinámico” en uno de los tandems más recordados de la historia televisiva.

La serie terminó en 1968, en parte debido al aumento de costos y al desgaste del formato. Para Ward, como para muchos actores asociados a un papel icónico, el desafío posterior fue escapar del encasillamiento. Si bien continuó actuando y retomó el personaje de Robin en proyectos animados y especiales, su vida tomó otros rumbos.

También encontró una nueva vocación lejos de los sets: el rescate y cuidado de animales. Junto a su esposa Tracy Posner, desarrolló una intensa labor en organizaciones dedicadas a salvar perros abandonados, actividad a la que ha dedicado décadas de su vida y que hoy ocupa un lugar central en su identidad.

Batman y Robin.

Volver a empezar

Tras el final de Batman, la carrera de Burt Ward quedó inevitablemente marcada por el peso de su personaje. Como les ocurrió a muchos actores asociados a un rol icónico, el encasillamiento dificultó su acceso a papeles protagónicos en grandes producciones. Aun así, Ward continuó trabajando en cine y televisión durante los años 70 y 80, participando en proyectos de menor escala y en series populares de la época.

Uno de sus trabajos más recordados fuera del universo de Gotham fue su aparición en The Love Boat, donde, al igual que muchas figuras televisivas, hizo un cameo que apelaba a la nostalgia del público.

En paralelo, Ward mantuvo un vínculo constante con el personaje que lo hizo famoso a través de producciones animadas y especiales. Volvió a prestar su voz a Robin en distintas versiones, entre ellas la serie The New Adventures of Batman, donde retomó el rol junto a Adam West. Décadas más tarde, participó también en proyectos animados como Batman: Return of the Caped Crusaders y Batman vs. Two-Face, que funcionaron como homenajes directos a la estética y el espíritu de la serie original, consolidando su lugar dentro del legado del personaje.

Además de estas participaciones, Ward realizó numerosas apariciones especiales interpretándose a sí mismo o evocando su pasado como Robin en distintas series y eventos televisivos. En producciones como Crisis on Infinite Earths, su breve cameo fue celebrado por los fans como un guiño a la historia del joven enmascarado.

En Uruguay, como en muchos otros países, Batman fue emitida en televisión abierta y se convirtió en un clásico para el público infantil. Su tono ligero y su estética única la hicieron accesible y memorable, dejando una marca que perdura hasta hoy en la memoria de muchos.