Artigas, como nunca antes: el rostro reconstruido que desafía un siglo de imágenes oficiales

Sin uniforme militar, sin mirada épica y sin los rasgos idealizados que popularizaron las pinturas oficiales. El Artigas anciano dibujado por Alfred Demersay en Paraguay, cuando rondaba los 83 años, y posteriormente recreado de frente por el retratista forense estadounidense Stephen Mancusi, acaba de materializarse en cuatro bustos destinados a Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Cada uno será instalado en un lugar especialmente elegido por su vínculo con el líder oriental y con la memoria artiguista en la región.

“Creemos que es el rostro más real. No es inteligencia artificial ni un Artigas más joven: es el retrato de Demersay llevado de perfil a frente y convertido en busto”, dijo el médico Osvaldo Arén, uno de los impulsores del proyecto.

La iniciativa es el resultado de varios años de trabajo y de una red de colaboraciones que involucró a asociaciones de residentes uruguayos en Paraguay, Argentina y Chile, organismos culturales y autoridades de distintos niveles. Entre trámites diplomáticos y autorizaciones aduaneras, el proyecto también debió superar un golpe inesperado: la pandemia de covid-19 provocó la pérdida de los primeros bustos fabricados en Chile. La posterior reconstrucción de los moldes permitió reactivar la idea y concretar finalmente la llegada de las esculturas a lugares especialmente vinculados con la historia artiguista. Arén insiste en que la propuesta no busca reemplazar otras representaciones. “Artigas es de todos y para todos. Esto es una opción más”, dice en diálogo con Domingo.

Retrato de Artigas hecho por el francés Alfred Demersay

¿Cómo era realmente?

La historia comenzó hace más de una década, cuando el médico se interesó por el retrato del francés Alfred Demersay, la única representación del prócer realizada del natural y en vida. Convencido de que esa imagen ofrecía la aproximación más fiel al aspecto real de Artigas, Arén contactó a Stephen Mancusi. Durante 27 años, Mancusi trabajó para el FBI y participó en investigaciones de alto perfil vinculadas a asesinos seriales, los atentados del 11 de setiembre de 2001 y el caso de Madeleine McCann. A partir del dibujo de perfil, testimonios orales de la época y fotografías de descendientes, el estadounidense reconstruyó el rostro de frente. El resultado fue una imagen que, según el especialista, conserva alrededor del 85% de los rasgos originales. “Si una persona de su época lo veía en la calle, lo reconocía fácilmente”, asegura.

La reconstrucción —cuyo original lo conserva Arén, quien ha rechazado ofertas que pretendían comprárselo— fue solo una parte del proceso. El médico luego recurrió al equipo de Patrimonio 3D Uruguay para transformar ese rostro en una escultura tridimensional. Así se llegó al busto.

Artigas por Stephen Mancusi

Los primeros bustos del Artigas anciano fueron fabricados en bronce y llegaron a pesar cerca de 100 kilos. Como la fundición chilena encargada del trabajo cerró tras el fallecimiento de sus propietarios y gran parte de los ejemplares se perdió, sobrevivieron solo dos: uno que se encuentra en la Intendencia de Paysandú y otro que permanece en poder de Arén. Tiempo después, los moldes pudieron ser reconstruidos, lo que permitió producir cuatro nuevas esculturas. A diferencia de las originales, estas fueron realizadas en fibra de vidrio, resinas y polvo de cobre.

La distribución de los bustos no fue azarosa. Cada destino fue elegido por su vínculo con la trayectoria del prócer o por el valor simbólico que conserva para la memoria artiguista en la región. Uno de ellos será instalado en el Cerro Santa Ana, en Misiones, un lugar asociado al último campamento de Artigas en territorio de la Liga de los Pueblos Libres antes de partir hacia el exilio paraguayo. Otro será emplazado en Asunción, en el sitio georreferenciado donde se encontraba la humilde vivienda en la que vivió durante sus últimos años y donde Demersay realizó el célebre retrato. El tercer busto tendrá como destino la Escuela República Oriental del Uruguay, en Santiago de Chile. El cuarto permanecerá en Montevideo y será colocado en un lugar que definirá el Centro Artiguista Oriental y Regional. “Se logró que en esos lugares esté el viejito Artigas”, dice Arén.

Y agrega: “Lo que buscamos es difundir el retrato y el busto. Está hecho con rigor científico y constituye una nueva forma de acercarse a Artigas”.

Osvaldo Arén y el busto con el rostro "más real" de Artigas Gentileza de Osvaldo Arén

La reconstrucción no busca desplazar las imágenes más conocidas del prócer, pero sí ofrecer una alternativa basada en herramientas que no existían cuando se consolidó la iconografía artiguista. Durante buena parte de la historia uruguaya, la figura del prócer estuvo asociada a representaciones creadas décadas después de su muerte. Entre ellas sobresalen las realizadas por Juan Manuel Blanes y José Luis Zorrilla de San Martín, que terminaron moldeando la imagen del héroe en escuelas, plazas, edificios públicos y monumentos. Sin embargo, existen más de 50 representaciones distintas.

Arén reconoce el valor histórico y artístico de esas obras, pero sostiene que la reconstrucción lograda por Mancusi es más fiel. “Yo respeto esos rostros, pero hoy la tecnología permite trabajar sobre evidencias que antes no estaban disponibles”, afirma.

Con la instalación de los cuatro bustos, ese Artigas reconstruido comienza a ocupar un lugar físico en espacios vinculados a su historia.

“Llamalo hobby, llamalo devoción o admiración; simplemente queremos difundir lo que para nosotros es el rostro más real”, insiste Arén.

El rostro del prócer propuesto en el libro Artigas cara a cara