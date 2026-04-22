Vuelve el jazz entre las vacas: músicos uruguayos celebran en el Sosiego el Día Internacional del jazz

La finca El Sosiego, allá donde muere la sierra de Punta Ballena, en Maldonado, volverá a sentir los ritmos e improvisaciones que son tan caras al jazz, pero en ese contexto campestre donde los mugidos y el cantar de los pájaros dan un marco único. Se festeja el Día Internacional del Jazz, como en muchos lugares del mundo, prueba de que esa hermandad donde la música, el talento y el buen gusto existe y es universal.

La reunión en El Sosiego tiene la virtud de poner en escena, a lo largo de una tarde y a partir de las 14 horas, al jazz uruguayo. En el mismo lugar donde han tocado los grandes del jazz del mundo, desde hace 30 años los meses de enero, desde Ron Carter a Emmet Cohen, de Elio Villafranca a Paquito D'Rivera, y cientos de nombres más. Siempre de la mano del incansable Francisco Yobino, motor espiritual y material de un festival considerado el mejor del mundo.

Como siempre, el recinto que recibirá al público muestra en sus paredes la historia de ese Festival, viejos y nuevos afiches, fotos antiguas y modernas, en fin, la historia en imágenes del jazz en el campo. Se ingresa a ese recinto como a un templo, a un lugar para iniciados. Pero es una sensación que hay que diluir, porque la música es de todos y para todos. Es un lenguaje universal que pueden disfrutar los jazzeros de toda la vida como también quienes lo escuchan de tanto en tanto, dejándose llevar por el jugueteo de improvisaciones, de gestos musicales únicos, de epifanías tonales que solo el jazz puede dar. Lo que ocurre en la cabeza de cada espectador, de cada escucha, es inolvidable.

El 2 de mayo partir de las 14 horas, y con entrada libre, se podrá disfrutar a Popo Romano y su cuarteto, a Julieta Taramasso y su cuarteto, Agustina Canavesi y su grupo, Manu Ojeda y su grupo, Daniel Escanellas y su grupo, también a Diego Pérez, Miguel Romano, Gonzalo Gravina y muchos más. Una tarde para melómanos, y también para quienes deseen un lugar de reposo espiritual, de goce sensorial, acompañados del lenguaje más universal, el que produce el jazz.