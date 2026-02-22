Una crítica a la categoría de escritores uruguayos "raros" con Ángel Rama puesto en la mira

por Juan de Marsilio

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En Fueron raros, el poeta, docente e investigador Hebert Benítez Pezzolano (Montevideo, 1960), además de estudiar a valiosos escritores uruguayos no realistas (Julio Herrera y Reissig, Felisberto Hernández, Mario Levrero, Marosa Di Giorgio, L.S. Garini y Daniel Mella), discute la categoría de “raros” postulada por el crítico uruguayo Ángel Rama (1926-1983) en su antología Aquí: cien años de raros (1966). Rama sostuvo que en la literatura uruguaya hay, opuesta al realismo hegemónico, una corriente que aflora cada tanto y que se aparta de los cánones hegemónicos de representación de la realidad.

Benítez Pezzolano critica a Rama por separar a estos autores tanto del realismo como de la narrativa fantástica. También que la categoría de “raros” dé cuenta de un fenómeno sin explicarlo por causas sociales o culturales. También que los modos de rareza de estos autores son muy disímiles entre sí, o cultivan otros registros: Horacio Quiroga está incluido en la antología de Rama, pero muchos de sus cuentos son realistas. Plantea que la categoría hoy ha perdido relevancia, en parte porque muchos de los autores “raros” han pasado a integrar el canon de la literatura uruguaya, pero además porque el mercado de bienes culturales de la modernidad tardía fagocita las disidencias y las vuelve un producto más, para vendérselo al consumidor.

Son valiosos los artículos dedicados a las décimas de Herrera y Reissig —tan distintas en su imaginería del trabajo gauchesco, payadoresco o nativista sobre la misma estructura métrica—, el que estudia la influencia filosófica de Vaz Ferreira en Felisberto y el que aborda lo laberíntico en Mario Levrero. Con la necesaria transposición didáctica del lenguaje académico, sería provechoso que estos enfoques llegaran a las aulas de enseñanza media.

FUERON RAROS: Escrituras uruguayas no realistas del siglo XX, de Hebert Benítez Pezzolano. Yaugurú, 2025. Montevideo, 192 págs.