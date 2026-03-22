Sobre cómo ser cura gay y sobrevivir en el intento: un libro postergado y recién publicado

por Juan de Marsilio

.

Para comprender el sentido y valorar la utilidad de un libro como Sacerdotes homosexuales, así como también para entender por qué recién se lo tradujo al español en 2025 —cuando su primera edición norteamericana data de 1989— es necesario tener en cuenta que siempre ha habido varones homosexuales, que una cierta proporción de ellos han optado por ingresar al clero y que, pese a que desde hace varias décadas, al menos en Occidente, no se considera que la homosexualidad sea enfermedad, conducta desviada ni delito, en la Biblia sigue figurando:“No te acostarás con varón como con mujer; es abominación.” (Levítico, 18, 22) y “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones , ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.” (1 Corintios, 6, 9–10, Nuevo Testamento; el subrayado es nuestro).

El problema del clero homosexual volvió al tapete con la ola de abusos sexuales contra menores en ámbitos eclesiásticos. Para no dañar a la Iglesia ni a los curas gay, la publicación en español fue postergada.

Este libro analiza las encuestas a ciento un sacerdotes homosexuales norteamericanos, y presenta, bajo pseudónimos, cuatro testimonios de curas homosexuales que abordan los conflictos del descubrimiento de esa sexualidad, su compatibilidad con el ministerio sacerdotal y la idea de que los clérigos gay son un don de Dios a la Iglesia. El sociólogo que condujo la investigación se declara heterosexual y es consciente de que la muestra en que se basa, por su pequeñez y por no haber sido tomada al azar, no permite arribar a conclusiones sociológicamente válidas. No obstante, el texto da para pensar. La Iglesia Católica sostiene que Dios ama a todos los seres humanos, homosexuales incluidos. No obstante, afirma que la homosexualidad es un desorden afectivo cuyo ejercicio —no la tendencia homosexual en sí— es un pecado. Sin que nadie renuncie a sus principios ni a su autorrespeto, es un tema que se debe seguir tratando, y si fuera en ámbitos eclesiales, sin dejar de lado la misericordia divina y el amor al prójimo.

SACERDOTES HOMOSEXUALES, de James G. Wolf. Patio de Letras, 2025. Montevideo, 238 págs.