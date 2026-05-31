Relato coral y fantástico de una Barcelona que entrelaza épocas y personajes históricos y literarios

La ciudad de las luces muertas, de David Uclés

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Porque más allá de las controversias en que se vio involucrado y de su intensa presencia en las redes sociales, vale la pena leer a David Uclés. Su primera novela, La península de las casas vacías, resignificó el género de la novela sobre la Guerra Civil Española con notas de realismo mágico, pero hace poco apareció La ciudad de las luces muertas, ganadora del premio Nadal de Novela, que retoma la apuesta por la fantasía y la intensifica en una red psicogeográfica de mundos paralelos en torno a distintas Barcelonas posibles. La lectura de este importante narrador de la literatura ibérica siempre es ágil y, en sus mejores momentos, su prosa e ideas deslumbran; es bueno zambullirse en los múltiples mundos de esta novela. (Destino)