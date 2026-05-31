Poética del amor, el dolor y la memoria: cuarto libro de Carolina Silva Rodé

por Juan de Marsilio

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Volverás siempre es el cuarto libro de Carolina Silva Rodé (n. 1995). Sus textos abordan tópicos tan inagotables en la poesía como en la vida real: el dolor de amar, el daño que se pueden infligir los amantes, el recuerdo terco, lo imposible que es acabar de amar y conocer al ser amado, que es un misterio. Como escribe la poeta: “…no sé cuál es tu nombre verdadero pero creo/ que milenios de fricción suave tallarán sus bordes.” El amor es más grande que los amantes. Hay otra dimensión del amor, la metafísica, que podría salvarlo y darle sentido, que la autora trata —muy uruguaya— con escepticismo. Puede verse en el poema en prosa que abre el libro, en el que los metalúrgicos tratan de construir una especie de robot/torre de Babel, sin que quienes los contemplan tengan mucha esperanza de que llegue al cielo. O en la amante, que peregrina en el desierto, especula que,

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En algún lugarun poco más adelante

quizás haya pirámides o alguna otra forma

más orgánica de acercarnos al cielo.

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Luego, al hallar la pirámide dirá:

…caminé sola hasta la pirámide y la rodeé;

parsimoniosa, y el sol estaba demasiado alto

para que las paredes e inclinadas dieran sombra,

y con cada paso se hundían mis pies en la arena hasta

las pantorrillas, y era un breve suplicio la fuerza

necesaria pero también una distracción.

No sé cuántas veces rodeé el monumento inconmensurable

a mi derrota. Tal vez media o casi una.

Y en el final del mismo poema:

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La pirámide no dirá nada ni acetará mis disculpas.

Cada bloque es de llanto y está puesto sobre otro

y aunque reconozca en ese llanto mi culpa no puedo

ni podré retractarla ni podré consolarla, porque

ya construyó la pirámide.

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En suma: un libro de amor y pena que vale la pena leer.

VOLVERÁS SIEMPRE, de Carolina Silva Rodé. Pez en el Hielo, 2025. Montevideo, 60 págs.

