Poesía desde la carne y el deseo, en toda su intensidad: libro de la peruana Gabriela Wiener

por Gera Ferreira

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Cuando una escritora se acerca a la poesía desde la experiencia y el cuerpo, el resultado no es necesariamente un canto a la belleza clásica, sino una celebración radical de lo vivido, lo deseado, lo contradicho. Una pequeña fiesta llamada eternidadde Gabriela Wiener (Lima, 1975) es un libro sobre la intensidad de estar aquí y ahora, y sobre la urgencia de nombrar lo que se escapa: el deseo, la precariedad, la resistencia, la posibilidad de un instante capaz de contener eso que llamamos eternidad.

Este poemario breve pero denso no resulta de juntar un conjunto de poemas de manera tradicional; más bien funciona como un manifiesto personal y colectivo, donde la voz poética de Wiener oscila entre la celebración de una manera de ser, y la crítica que lo rodea. La autora habla de un mundo que se acaba, pero no todavía: del pasado que nos encauza hacia el futuro, de la noche y su revolución. La fiesta no es un momento de alegría sino de resistenciafrente al agotamiento, la violencia, la precarización del trabajo, a la lógica neoliberal que tritura los afectos. La fiesta como un gesto político y, a la vez, poético:

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si no vomitamos un poco,

no es mi revolución.

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Así, en estos poemas se baila como bailan los cuerpos donde habitan las utopías, las decepciones y las ficciones que “nos ayudan a soportar la vida”. El yo poético habla de una vida migrante, de un cuerpo que habita ciudades europeas tras salir de Latinoamérica. El lector es testigo de una época donde el cuerpo y la ciudad, el sexo, el deseo, el burnout, las aplicaciones de citas y el cansancio aparecen entrelazados.

La honestidad diferencia a este libro de otras experiencias poéticas contemporáneas:

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Ya no quiero llegar a ningún lado. Solo quiero que no se acaben las cosas,

quiero hacerle un agujero negro

a este momento

y meterme por ahí

y alargarlo al máximo

como un túnel secreto,

expandirlo como se expanden

las cosas que no sabíamos que eran profundas.

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UNA PEQUEÑA FIESTA LLAMADA ETERNIDAD, de Gabriela Wiener. Criatura, 2025. Montevideo, 80 págs.