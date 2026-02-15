Poemas dirigidos a la hija, ya desde el embrión: cómo el yo lírico trasmite la experiencia de ser padre

por Juan de Marsilio

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Ser padre es experiencia en la que el hombre prueba su valía, a costa de trabajos, culpas y angustias. Cuando el hombre es poeta, como el español Abraham Gragera (Madrid, 1972), pone la experiencia en palabras, a las que otros pueden recurrir como mapa, espejo o voz de aliento, que no es poco. Sobre esto trata La domesticación.

Es un libro melancólico, pero también esperanzado. En textos dirigidos a la hija, ya desde que es embrión, el yo lírico aborda la tarea de presentarle el mundo a quien recién llega sin engañar —porque la vida, más temprano que tarde, muestra sus aristas crueles— pero sin paralizar con miedo a quien debe crecer.

Esa actitud es amor, y engendra la esperanza que permite cumplir y disfrutar el oficio paterno: la mirada en los hijos y en los ancestros ayuda a superar, sin negarla, la angustia existencial. Sirva el siguiente fragmento del poema “NAVIDAD”:

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El cuarto está en penumbra, pero mira

cómo beben los peces en el río

y vienen a adorarte

las ventanas sin ojos de los pisos

de enfrente, porque ningún ser humano podría

soportar mucho tiempo,

tal como es la visión de su obra,

pequeña humana mía a la que nada

de lo que no lo es, le es, aún, ajeno,

que duermes bella y pura, tras temblar

anoche, entre nosotros,como la hierba anónima que crece

en las grietas, las juntas, los escombros

de una vida más alta,hecha a medida de lo que el amor

nos debe, de cuanto amor nos falta.

Son interesantes las alusiones a otros textos, como el villancico y la frase de Terencio en el ejemplo citado, en especial el diálogo con “Ed è subito sera” de Salvatore Quasimodo. Gragera es poeta de amplio registro sonoro: domina el verso libre, la prosa rítmica y el verso medido y rimado (hay un par de muy buenos sonetos). Vale la pena este libro agridulce y esperanzador.

LA DOMESTICACIÓN, de Abraham Gragera. PreTextos, 2025. Valencia, 74 págs.

